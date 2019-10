Twitter ha usato email e telefoni “di sicurezza” per spedire pubblicità

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)(Photo by Chesnot/Getty Images)ha utilizzato per fini pubblicitari i numeri di telefono o gli indirizziinseriti dagli utenti per monitorare la sicurezza del proprio profilo. Ad avvisare gli utenti è lo stesso social network che, in una nota pubblicata sul sito del centro di assistenza, chiede scusa per l’accaduto. “Di recente abbiamo scoperto che quando hai fornito un indirizzoo un numero di telefono per motivi di sicurezza (per esempio l’autenticazione a due fattori), questi dati potrebbero essere stati inavvertitamente utilizzati a fini pubblicitari, in particolare nei nostri sistemi pubblicitari Tailored Audience e Partner Audience”, spieganella nota. Tailored Audience è un sistema che consente agli inserzionisti di indirizzare gli annunci ai clienti in base a elenchi di telefono o indirizziraccolti in precedenza. Partner Audience ...

