Trump mette al bando il riconoscimento facciale cinese

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nella lista nera di Trump, la stessa che include Huawei, sono entrate 28 nuove organizzazioni cinesi. Alcune si occupano di intelligenza artificiale e. Si toccano quindi dirittamente settori sempre presenti nella battaglia tecnologica tra Washington e Pechino, ma fino a ora rimasti sullo sfondo. Non è detto però che sia un segnale di irrigidimento. La sorveglianza sugli uiguri L'ingresso nella “Entry list” del Dipartimento Usa del Commercio comporta limitazioni identiche a quelle che coinvolgono Huawei: niente forniture da società americane senza il consenso di Washington. Tra le organizzazione coinvolte ce ne sono tre che incrociano intelligenza artificiale e: Hikvision, SenseTime e Megvii. Il segretario al Commercio Wilbur Ross ha sottolineato che il bando “garantirà che le nostre tecnologie non vengano utilizzate per sopprimere ...

