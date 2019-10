Trovato senza biglietto | senegalese colpisce agente della polizia ferroviaria

Morto Paolo Ghirri - primario a Pisa : il neonatologo Trovato senza vita in hotel a Firenze : È scomparso prematuramente il professor Paolo Ghirri, direttore dell'Unità operativa di neonatologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa. Il medico, che aveva sessantatré anni, è stato trovato Morto nella sua camera di albergo a Firenze: era in città perché avrebbe dovuto partecipare a un convegno.Continua a leggere

Bologna - 31enne salentino Trovato senza vita nella sua abitazione : Una terribile tragedia si è verificata a Bologna, dove ieri mattina è stato trovato senza vita un 31enne originario di Monteroni, nel leccese. L'uomo giaceva esanime in casa sua: F. R., queste le iniziali del nome della vittima, ormai viveva e lavorava da diverso tempo nel capoluogo emiliano. Proprio ieri mattina però non si è presentato sul posto in cui prestava servizio, e i suoi colleghi, allarmati da tanto ritardo, hanno voluto vederci più ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto Maurizio Varamo : il suo corpo riTrovato senza vita : Maurizio Varamo se n’è andato. Il direttore della scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Aveva 65 anni. E’ stato trovato senza vita nel pomeriggio del 25 settembre, nella sua abitazione in via Forte dei Marmi, a Fiumicino. A chiamare i soccorsi, arrivati sul posto alle 14 di questo pomeriggio, un amico di Varamo che non aveva più sue notizie da tre giorni. I vigili del fuoco, entrati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo già cadavere. Sul ...

Imma Tataranni - Seconda Puntata : RiTrovato un Ragazzo Senza Vita! : Imma Tataranni, Seconda Puntata: dopo lo sconvolgente omicidio della prima Puntata, il sostituto procuratore è costretto ad avere a che fare con due mondi oscuri e sotterranei, con delle realtà finora ignorate. Ecco di che si tratta… Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1, è partita molto bene dal punto di vista degli ascolti. Le prossime puntate saranno scoppiettanti quindi il successo sarà altrettanto positivo. Il sostituto ...

Padova - culturista 23enne riTrovato senza vita nella sua camera d’albergo dalla fidanzata : Aveva appena partecipato ad un’esibizione di body building presso la Fiera di Padova, durante la quale aveva vinto quattro medaglie. Daniele Pozzi, culturista originario della provincia di Varese, aveva già postato sui social le foto con al collo i premi ricevuti. Eppure qualcosa deve essere accaduto nella notte: infatti il giovane, che aveva solo 23 anni, è stato ritrovato ormai privo di vita lunedì all’alba nella sua camera d’albergo. Quando ...

Daniele Pozzi è morto/ Body builder 23enne Trovato senza vita in un albergo : Daniele Pozzi, noto Body builer trovato morto in una stanza d'albergo di Padova: il 23enne aveva appena partecipato a una gara.

Roma - 89enne scomparsa sei giorni fa : riTrovato il corpo senza vita a Ponte di Nona : C'è purtroppo un epilogo drammatico sul caso di Amina De Amicis, la signora di 89 anni che era scomparsa il 13 settembre scorso a Roma. Infatti, ieri mattina 19 settembre, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato in via don Primo Mazzolari, precisamente in un burrone ricoperto di sterpaglie. La zona è abbastanza frequentata, in quanto di fronte al luogo in cui è stata trovata la vittima c'è un noto centro commerciale. Erano circa le ...

Merano - infante Trovato senza vita ancora con il cordone ombelicale attaccato : A poche ore dalla terribile notizia dell'infanticidio avvenuto a Benevento, in Campania, per opera della stessa madre della vittima, un'altra caso simile ha sconvolto l'opinione pubblica. Questa volta il corpo di un neonato (dalle prime indiscrezioni pare che si tratti di un maschietto), è stato rinvenuto da due turisti nei pressi delle Dolomiti, precisamente a Merano (nella località di Lana di Sopra). Si tratta di un maschio di carnagione ...

Bolzano : neonato Trovato senza vita in una scarpata - sarebbe stato strangolato : Il corpo di un neonato è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, in provincia di Bolzano, in una scarpata: aveva ancora il cordone ombelicale e si trovava sotto a un cespuglio. La testa del bambino era avvolta in un panno che gli era stato legato diverse volte intorno al collo. Ritrovato vicino Merano il corpo di un neonato in una scarpata: forse strangolato Il tragico ritrovamento è accaduto a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. ...

Neonato senza vita Trovato in cespuglio : 9.42 Dei turisti, in una scarpata di una stradina a Lana di Sopra, nei pressi di Merano, hanno scoperto sotto a un cespuglio il corpicino senza vita di un Neonato con la testa avvolta più volte in un panno. Il Neonato aveva il cordone ombelicale ancora attaccato. La notizia, riportata dal quotidiano Dolomiten, spiega che la morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. La Procura di Bolzano ha ordinato l'autopsia.

Neonato senza vita Trovato in una scarpata in Alto Adige : Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, quando lo hanno ritrovato. Ieri pomeriggio, un gruppo di turisti ha notato il corpicino di un Neonato in un cespuglio in Alto Adige. I turisti stavano camminando lungo la via Raffein, fra Lana e Cermes, sopra a Merano, quado hanno notato un corpicino senza vita, abbandonato in un cespuglio in fondo a una scarpata. Sul luogo dei ritrovamento sono accorsi carabinieri e personale sanitario, per ...

Mara Fasone ex U&D punzecchia la Langella : 'Senza di me non avrebbe Trovato il fidanzato' : Sono parole piuttosto pungenti quelle che Mara Fasone ha riservato ad un'ex collega di Uomini e Donne. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la bella siciliana ha riservato qualche frecciatina a Teresa Langella, la tronista che si è "intromessa" nella sua conoscenza con Andrea Dal Corso. Inoltre la 27enne palermitana ha preferito non sbilanciarsi sulla querelle che si è scatenata in estate fra Teresa Cilia e l'autrice Raffaella ...

San Pietro Vernotico - corpo senza vita di un professore in pensione Trovato in una casa : C'è ancora incredulità a San Pietro Vernotico, nel brindisino, dove nella giornata di oggi, 11 settembre, è stato trovato in un'abitazione di via Vespucci (angolo via Fogazzaro) il corpo senza vita di un uomo di 70 anni. Secondo quanto riferisce la stampa locale pare che la vittima sia un professore di educazione tecnica ormai in pensione. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. L'uomo è stato trovato ormai in avanzato stato di ...

Napoli - corpo senza vita di un uomo Trovato nel bagagliaio di un'auto a Scampia : Secondo omicidio in poco più di due giorni in provincia di Napoli: nelle scorse ore infatti è stato trovato in un'auto il corpo esanime di un uomo. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo campano si tratterebbe di Domenico Gargiulo, un 29enne. La vittima è stata trovata nel bagagliaio di un'auto, precisamente un Ford C Max risultata rubata. Il 29enne era avvolto in un lenzuolo, mentre la testa sarebbe stata coperta con un ...