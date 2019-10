Trema la Sicilia | terremoto al largo delle Eolie

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una scossa diè stata avvertita dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi in. Il sisma è stato localizzato dalla sala operativa aldi Vulcano, isola dell’arcipelago, in provincia di Messina. La scossa dialè stata registrata dall’Ingv di Roma alle 16,11 (ora italiana). Ilè stato ha avuto una magnitudo 2.9. Nel dettaglio, l’epicentro della scossa è stata localizzata dalla rete sismica nazionale nel canale tra Vulcano e Milazzo. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 198 km. La scossa per la notevole profondità non è stata avvertita dagli abitanti e non ha provocato danni.