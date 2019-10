Traffico Roma del 09-10-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 10 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. DA QUESTA MATTINA PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A Roma CON FILE ORA A PARTIRE DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR.. RISOLTE LE CODE IN USCITA DA Roma. SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE STADIO E DA VIA TIBURTINA A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE SUL GRA CODE DALLA CASILINA ALLA VIA ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09 : 30 : Traffico CONGESTIONATO SULLA PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR..ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA Roma DA SPINACETO A VIA DI DECIMOA INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR FILE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09 : 00 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08 : 30 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 08 : 00 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO AL RACCORDO. PER Traffico RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO E CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DI PIETRALATA A TRATTI FINO A ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 07 : 30 : UN INCIDENTE IMPEGNA LA CARREGGIATA DELLA PONTINA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DA CASTEL RomaNO FINO AL RACCORDO. MOLTO TRAFFICATO CON FILE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL RACCORDO INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN TEMA DI TRASPORTI E’ IN PROGRAMMA OGGI MERCOLEDI 9 OTTOBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRASPORTO DEL COMPARTO ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 20 : 00 : SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO PER INCIDENTE CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMMINO E VIA DI MALAFEDE E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO, IN USCITA DA Roma RALLENTAMENTI PER Traffico TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA CODE SULLA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 30 : ANCORA INTENSO IL Traffico SULLE STADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO PURTROPPO GLI INCIDENTI. PRORIO PER INCIDENTE CODE SULLA VIA SALARIA E ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENRI SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DEI PREATI FISCALI E SEMPRE PER INCIDENTE FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST , RALLERNTAMENTI A TRATTI IN USCITA DA Roma DA PORTONACCIO A TOR CERVARA LUNGHE CODE SULLA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 19 : 00 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE INCIDENTE CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 30 : DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE INCIDENTE CON CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA , IN INTERNA RALLENTAMENTI DOVUTI PERO’ AL Traffico INTENSO TRA F LAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA SULLA TANGENZIALE EST CODE PER Traffico INTENSO VERSO LO STADIO TRA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 18 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 DIFFIOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTI ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DI PONTE SALARIO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE INCIDENTE ANCHE LUNGO LA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA, E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 17 : 00 : LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO TRA LO SVINCOLO A24 E VIA SALARIA E’ INVECE IL Traffico INTENSO A PROVOCARE CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA TIBURTINA E LO SVINCOLO A24 INCIDENTI CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA ERMANNO WOL FERRARI VERSO IL CENTRO E POI SULLA CASILINA NEI PRESSSI DEL RACCORDO ANULARE DIREIZONE FUORI Roma SUL RACCORDO ...

Traffico Roma del 08-10-2019 ore 16 : 30 : INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI A VIA DI TOR CERVARA VERO IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE EST, Traffico INTENSO E RALLENTATO DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA E TRA LO SVINCOLO A24 FINO A VIA TIBURTINA. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA DI SAN CLETO PAPA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXII NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ...