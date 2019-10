Toyota - Un' autonoma per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Laha svelato i veicoli che fornirà in occasione delledi. Circa il 90% dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati sarà elettrificato, così da ridurre al minimo l'impatto ambientale della manifestazione sportiva che si terrà nella capitale giapponese la prossima estate. Oltre a modelli di serie, come la Mirai, il costruttore diffonderà sulle strade dianche delle vetture appositamente sviluppate per le, come l'ultima evoluzione della Concept-i.di Livello 4. La nuova versione del prototipo presentato al Ces di Las Vegas nel 2017 sarà utilizzata, oltre che per trasportare a destinazione il pubblico, anche per effettuare dei test drive pensati per mostrare le potenzialità della mobilità elettrica. Lunga 4.530 mm, larga 1.840 e alta 1.480 mm, laConcept-i può trasportare fino a quattro persone e dispone di un sistema di guida ...

