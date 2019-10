Torino | chiuse le indagini sull’ex portavoce di Appendino | Pasquaretta accusato di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Èdi aver ricattato la sindaca Chiarae il viceministro dell’Economia Laura Castelli: se non gli avessero trovato un nuovo lavoro dopo il suo allontanamento, lui avrebbe fornito informazioni nell’ambito dei procedimenti giudiziari che riguardano l’amministrazione torinese, come quello su piazza San Carlo. È una delle ipotesi di reato formulate dalla procura contro Luca, 43 anni, giornalista, exdella sindaca e capo ufficio stampa del Comune di. Mercoledì il suo avvocato, Stefano Caniglia, ha ricevuto l’avviso di chiusura dellecondotte dai carabinieri della polizia giudiziaria, coordinati dal sostituto procuratore Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta. Nell’ambito di questa inchiesta è stata stralciata la posizione di, indagata a giugno per concorso in peculato: inizialmente gli inquirenti ...

