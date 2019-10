Terrorismo | Ros estradano in Italia il tunisino Aymen Fathali

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Pina Francone I Carabinieri del Ros e la Polaria hanno arrestato all'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" il, su cui pendeva un mandato di cattura europeo Istigazione a commettere delitti in materia die associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono due dei plurimi reati di cui è accusato Ayem Fatali, arrestato quest'oggi dai Carabinieri del Ros e dagli agenti Polaria all'aeroporto di Fiumicino. Sul, dal 28 gennaio scorso, pendeva un mandato di arresto europeo. Era fuggito in Germania, dopo essersi sottratto all’esecuzione del fermo disposto dalla procura di Palermo nell’ambito dell’operazione "Abiad" contro ile il traffico di migranti., insieme ad altri 14 uomini, faceva parte di un clan che, in cambio di ingenti quantitative di danaro, organizzava ...

