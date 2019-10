Tennis – Serena Williams e quella strana relazione : “uscivo con un ragazzo - scoprì su Google che stava avendo…” : Serena Williams rivela dei clamorosi dettagli su una sua ex relazione: la Tennista americana scoprì su Google che il ragazzo con il quale usciva stava avendo un figlio con un’altra La vita amorosa di Serena Williams va a gonfie vele. La Tennista americana ha trovato l’amore e la stabilità di coppia con l’attuale compagno, Alexis Ohanian e dalla loro unione è nata la piccola Alexis Olympia, prima figlia della ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Federer e Serena Williams nella sessione diurna : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

Tennis - US Open 2019 : della pioggia e dei vantaggi. Federer - Djokovic e Serena Williams - tre facce di differenti difficoltà : Giornata davvero sfortunata, quella odierna degli US Open: si sono giocati, a causa della pioggia, soltanto nove match, cioè quelli salvati dalla copertura data dai tetti sull’Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong Stadium. Ancor prima di parlare di Tennis, non ci può essere dubbio alcuno che questa situazione, in cui molti non hanno neppure iniziato i loro match e altri se li sono visti interrompere quasi subito, qualcuno sia ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Vince in rimonta Serena Williams - bene anche Novak Djokovic. Completati dieci incontri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

Tennis - Ranking WTA (12 agosto) : Naomi Osaka torna in vetta - Serena Williams n.8 - Camila Giori n.1 italiana : Cambia la vetta del Ranking WTA. La giapponese Naomi Osaka torna a comandare, grazie ai risultati emersi nella Rogers Cup a Toronto. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova, in una graduatoria molto corta. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Serena Williams, che finalista in Canada (costretta però al ritiro ...