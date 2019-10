Taglio parlamentari è legge | patto a cena Di Maio-Zingaretti per il doppio turno

Taglio parlamentari è legge - la cena di Di Maio e Zingaretti : un piano per il doppio turno : Il piatto forte: rilanciare la fase due del governo, dopo il sì definitivo al Taglio dei parlamentari. Occasione ghiotta per iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale....

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Taglio dei parlamentari diventa legge - 9 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019: via libera definitivo a taglio dei parlamentari. Cedu boccia l'Italia su ergastolo ostativo.

Taglio PARLAMENTARI/ Il giurista : ecco perché Mattarella può "bloccarlo" : Con il voto di ieri è passata la legge sul TAGLIO dei PARLAMENTARI, che rischia di dar vita a problemi di funzionamento per la nostra forma di governo

Dare un Taglio alla lagna sui parlamentari : Non c’è nessuna ferita alla Costituzione, non c’è nessun assassinio del Parlamento, non c’è nessuna lacerazione della Repubblica. Il voto con cui ieri pomeriggio la Camera dei deputati ha approvato con maggioranza molto ampia (553 sì, 14 no, 2 astenuti) la riforma costituzionale che riduce di 345 un

Taglio dei parlamentari - la Camera approva a larga maggioranza : i parlamentari passeranno da 945 a 600 : Trattandosi di una proposta di legge di modifica della Costituzione, l'esame ha previsto quattro letture parlamentari (una doppia lettura conforme di Camera e Senato). Il ddl modifica gli articoli 56, 57 e 59 della costituzione

Taglio dei parlamentari diventa legge dello Stato : 553 voti a favore - 14 no e 2 astenuti : Il Taglio dei parlamentari è legge dello Stato con 553 voti a favore. E questo dopo che per il testo c'è stata la quarta ed ultima lettura necessaria per approvare la riforma. Esulta il MoVimento 5 Stelle che ha fortemente voluto un provvedimento finalizzato a tagliare i costi della politica. Detto anche 'taglia-poltrone', il provvedimento porterà infatti ad una riduzione corposa del numero dei parlamentari, da 945 a 600 con risparmi annuali per ...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Il Taglio dei parlamentari è legge - Di Maio : 'E' una giornata storica' : Con 553 sì il taglio dei parlamentari diventa legge. E' così che il disegno della riforma costituzionale, che prevede una riduzione di 345 parlamentari, supera l'ultimo passaggio nell'aula di Montecitorio. Il provvedimento per il quale si è battuto il Movimento Cinque Stelle ha raccolto una maggioranza trasversale: si sono schierati a favore, infatti, non solo il Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia Viva, ma anche il centrodestra. Ad ...

“Suicidio” - “tacchini” - “schifezza”. Il Taglio dei parlamentari passa ma per i Dem non è un giorno di festa : Il M5S si riprende la bandiera dell’antipolitica, e il Pd rimane aggrappato alla promessa di varare una legge elettorale. I democrat firmano una cambiale in bianco con la garanzia che forse, un giorno, si proverà a cambiare la legge elettorale. “Suicidio”, “tacchini”, “schifezza”, sono queste le parole che scandiscono i democratici subito dopo aver approvato la riforma che sancisce il ...

Taglio parlamentari diventa legge - Conte : “Avvicina cittadini e aumenta efficienza Camere” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta l'approvazione della riforma che prevede il Taglio del numero dei parlamentari: "Ci attendiamo una maggiore vicinanza dei cittadini alle istituzioni. È un passaggio storico che, insieme ad altri progetti di riforma, prelude ad una maggiore efficienza del nostro sistema parlamentare".Continua a leggere

Taglio parlamentari - si passa a 400 deputati e 200 senatori : riforma dalla prossima legislatura : Un Taglio lineare di deputati (da 630 a 400) e senatori (da 315 a 200), mantenendo quelli a vita. È ciò che prevede la riforma costituzionale approvata definitivamente dalle Camere,...

Taglio parlamentari - Luigi Di Maio : "Risparmio di 1 miliardo" - ma le cifre dicono tutt'altro : Si ripete la pagliacciata grillina: non sul balcone, ma in piazza per festeggiare il Taglio dei parlamentari. Striscione con poltrone e maxi paio di forbici per tagliarlo, il M5s fa carosello. Esulta. Applaude. Solito cinema insomma. Per carità, la riforma in sé è condivisibile: ridurre il numero di

Taglio dei parlamentari : ora cosa succede? : Un Taglio lineare di deputati ( da 630 a 400) e senatori ( da 315 a 200), mantenendo quelli a vita. E’ ciò che prevede la riforma costituzionale approvata definitivamente dalle Camere, accompagnata però da un documento della maggioranza che prevede l’incardinamento entro ottobre di altri interventi sulla Carta che riguardano gli stessi articoli modificati dalla riforma appena licenziata.Il Taglio dei parlamentari, come ...