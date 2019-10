Taglio dei parlamentari è legge | sondaggio Demopolis | “80 per cento degli intervistati a

"Il Taglio dei parlamentari non basta" - dicono i sindacati dal Forum di Assago : Il grande catino del Forum di Assago, a un passo da Milano, è stracolmo di delegati sindacali. C'è voglia di capire se questo governo c'è o ci fa. Perché nel piatto della legge di stabilità, azzerata l'Iva, resta ben poco e Cgil, Cisl e Uil lo sanno. Anche il fronte delle infrastrutture è caldo, tan

Carlo Nordio : "Con il Taglio dei parlamentari il Pd si è auto-umiliato e ha ripudiato se stesso" : Carlo Nordio non ci gira intorno: "Il Movimento 5 stelle ha imposto ai suoi riluttanti alleati il gravoso e umiliante pedaggio della riduzione dei parlamentari". Gravoso, scrive nel suo editoriale su Il Messaggero, "perché ne ridurrà la rappresentatività e persino le entrate (è noto che i parlamenta

Ecuador - proteste contro il Taglio dei sussidi per il carburante : indigeni occupano Assemblea nazionale. Presidente dichiara stato emergenza : Centinaia di indigeni Ecuadoriani hanno fatto irruzione ieri nell’Assemblea nazionale a Quito, prendendone il controllo. I manifestanti, appartenenti alla Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Conaie) hanno avuto facilmente ragione delle forze di sicurezza dispiegate all’esterno, e dopo aver divelto le barriere sono entrati nell’edificio. Fra gli slogan scanditi, i principali erano ‘Vattene Moreno, ...

“La maggioranza esce più forte” - dice Marcucci dopo il Taglio dei parlamentari : La riforma del taglio dei parlamentari è il pegno che il Pd paga all'alleanza di governo con i 5Stelle? In un intervista a Il Messaggero il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, non la legge affatto così, perché – dice – nella riforma costituzionale “che abbiamo portato avanti nella passata legislatura, di fatto prevedevamo un taglio dei parlamentari analogo”, pertanto questo voto è il risultato “del lavoro di composizione fatto ad agosto ...

Taglio dei parlamentari : 9 domande ( e 9 risposte) per capire : 1) Com’è andato il voto? Bene, anzi benissimo, per i 5 Stelle. La Camera ha approvato definitivamente la riforma con un plebiscito: 553 favorevoli (di quasi tutti i partiti, di maggioranza e opposizione), solo 14 contrari e due astenuti. 2) Cosa prevede la riforma? Due cose molto semplici. I deputati passano da 630 a 400. I senatori da 315 a 200. In totale, i parlamentari si riducono di un terzo: da 915 a 600. 3) Ma i parlamentari italiani sono ...

Quanto si risparmia col Taglio dei parlamentari? : (foto: Valerio Portelli/LaPresse) L’8 ottobre è stata approvata in ultima votazione la legge costituzionale che riduce il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 per un totale di 600 parlamentari. Il via libera alla riforma è senz’altro una delle più grandi conquiste del Movimento 5 stelle, che è nato come una forza anti-sistema desiderosa di abbattare i costi della politica. Ma il provvedimento gode ...

Orlando (PD) : "Sul Taglio dei parlamentari nessuno scambio. Alleanze con M5S probabili in Emilia Romagna e Calabria" : Questa mattina Andrea Orlando, vicesegretario del PD ed ex ministro della Giustizia, è stato ospite ad Agorà su Raitre e ha parlato del taglio dei parlamentari che avuto ieri il via libera definitivo anche con il voto dei Dem che nelle precedenti votazioni erano stati sempre contrari. Orlando ha specificato:"Non c'è stato uno scambio con un'altra misura, non penso che una maggioranza possa andare avanti con gli scambi"E ha aggiunto:"Ora serve ...

Correttivi e referendum - per fortuna la strada per il Taglio dei parlamentari è ancora lunga : L’8 ottobre resterà a lungo nelle menti e nei calendari del Movimento cinque stelle. Dopo anni di battaglie, cominciate più o meno quando lo stesso Movimento è nato, si è arrivati infatti al tanto atteso taglio dei parlamentari. Una data che si appresta a diventare il nuovo capodanno pentastellato e in effetti ieri, tra urla, striscioni e forbici di cartapesta, il clima era quello festoso da ultimo dell’anno. Da oggi non cambia nulla. Si tratta ...

Con il Taglio dei parlamentari Italia quinta nell’Ue per deputati e quarta per senatori : Con questa riforma, l’Italia diventa il Paese dell’Ue con il minor numero di deputati in rapporto alla popolazione: con 0,7 “onorevoli” ogni 100.000 abitanti (dall’uno precedente), supera la Spagna che deteneva il primato con 0,8. Al primo posto, sotto questo profilo, c’è Malta: 14,4 deputati ogni 100mila abitanti

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Taglio dei parlamentari diventa legge - 9 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019: via libera definitivo a taglio dei parlamentari. Cedu boccia l'Italia su ergastolo ostativo.

Taglio dei parlamentari - la Camera approva a larga maggioranza : i parlamentari passeranno da 945 a 600 : Trattandosi di una proposta di legge di modifica della Costituzione, l'esame ha previsto quattro letture parlamentari (una doppia lettura conforme di Camera e Senato). Il ddl modifica gli articoli 56, 57 e 59 della costituzione

Taglio dei parlamentari diventa legge dello Stato : 553 voti a favore - 14 no e 2 astenuti : Il Taglio dei parlamentari è legge dello Stato con 553 voti a favore. E questo dopo che per il testo c'è stata la quarta ed ultima lettura necessaria per approvare la riforma. Esulta il MoVimento 5 Stelle che ha fortemente voluto un provvedimento finalizzato a tagliare i costi della politica. Detto anche 'taglia-poltrone', il provvedimento porterà infatti ad una riduzione corposa del numero dei parlamentari, da 945 a 600 con risparmi annuali per ...

Taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Il Taglio dei parlamentari è legge - Di Maio : 'E' una giornata storica' : Con 553 sì il taglio dei parlamentari diventa legge. E' così che il disegno della riforma costituzionale, che prevede una riduzione di 345 parlamentari, supera l'ultimo passaggio nell'aula di Montecitorio. Il provvedimento per il quale si è battuto il Movimento Cinque Stelle ha raccolto una maggioranza trasversale: si sono schierati a favore, infatti, non solo il Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia Viva, ma anche il centrodestra. Ad ...