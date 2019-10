Surface Neo e Surface Duo | una nuova categoria di prodotti

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Durante l’evento di New York del 2 ottobre, tra i tanti motivi di interesse (di cui abbiamo già scritto), nell’ultima parte Panos Panay ha svelato ai giornalisti e agli utenti collegati in streaming duesorprendenti e soprattutto inaspettati. Con la presentazione, in anticipo di un anno sulla data in cui verranno commercializzati, Microsoft ha compiuto almeno un passo in avanti sulla concorrenza mostrando, come ha dichiarato Panos Panay, unadi. Inoltre, l’azienda ha dato un messaggio importante agli sviluppatori e ai partner, facendo capire che i dueNeo e Duo saranno gli apripista di unache giocoforza andrà ad affermarsi nei prossimi anni. E lo fa con quel Brand che, già nel 2012, con il lancio del primoPro aveva creato una netta cesura rispetti aipresenti sul mercato in quel periodo. Quello che è successo dopo ...

