Succession | la seconda stagione da stasera su Sky Atlantic e NOW TV

Succession la seconda stagione si fa ancora più corale. Ecco perchè è imperdibile : Succession la famiglia Roy torna su Sky Atlantic e Now Tv con le sue lotte di potere Appuntamento imperdibile per gli appassionati seriali: da mercoledì 9 ottobre su Sky Atlantic e Now Tv torna Succession con la sua seconda stagione. E per stare belli tranquilli e sereni durante la visione sappiate che la serie HBO è stata già rinnovata per una seconda stagione. Dimenticate gli eccessi giovanili, i draghi, i mostri, gli zombie, la serie ...