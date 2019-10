Strage in Austria | tra le vittime il portiere 24enne Florian Janny | choc nel mondo

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il giovaneaveva giocato la sua ultima partita sabato sera contro l’Asiago, poche ore prima di morire nella casa indella fidanzata Nadine, di diciannove anni. A compiere lal’ex fidanzato di lei, accusato dell’omicidio di 5 persone: ha ucciso i due giovani, il fratello della ex e i genitori.

BlitzQuotidiano : Austria, strage a Kitzbuhel: giocatore di hockey tra le vittime - rellapdrella : RT @beretta_g: Le #armi, per quanto custodite dai #legalidetentoridiarmi, sono sempre un pericolo per la sicurezza pubblica. L'ultimo agghi… - fedeli_paolo : RT @beretta_g: Le #armi, per quanto custodite dai #legalidetentoridiarmi, sono sempre un pericolo per la sicurezza pubblica. L'ultimo agghi… -