Stefano Cucchi | Carlo Giovanardi non si pente | «Quali scuse? Ho sempre detto la verità»

Dieci anni senza Stefano Cucchi : a Roma V Memorial in suo ricordo : Roma – “Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia”, e’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a Dieci anni dalla morte del geometra Romano. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle ...

Ilaria Cucchi - dieci anni senza Stefano : «Mi sembra ieri - eppure non ricordo più la sua voce» : Ilaria Cucchi ha 45 anni. Ha un lavoro (il suo studio amministra condomini). E ha due figli. Ma da dieci anni non ha più suo fratello: Stefano, è morto a 31 anni all?ospedale...

Dieci anni senza Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : «Mi sembra ieri - eppure non ricordo più la sua voce» : Ilaria Cucchi ha 45 anni. Ha un lavoro (il suo studio amministra condomini). E ha due figli. Ma da Dieci anni non ha più suo fratello: Stefano, è morto a 31 anni all?ospedale...

Ilaria Cucchi - lettera aperta su Leggo al fratello Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Ilaria Cucchi - le parole commosse a Stefano : «Lo Stato non ti ha lasciato solo» ESCLUSIVA : Siamo tornati nella stessa aula dove ci avevano insultati, attaccati, dileggiati. Quanto tempo è passato. 3650 giorni. Un centinaio di udienze. Siamo stremati. Un pubblico ministero come si...

Cucchi - l’ultima lettera di Stefano la sera prima di morire : “Puoi fare qualcosa per me? Rispondimi”. Il legale Anselmo : “Voleva vivere” : L’ultimo appello, la sera prima di morire, scritto in una lettera. Firmato Stefano Cucchi. “Volevo sapere se potevi fare qualcosa per me, per favore rispondimi“. Nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, dove si svolge il processo Cucchi bis, è stato l’avvocato della famiglia del geometra romano, Fabio Anselmo, a mostrare la missiva che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di perdere la vita. Una lettera indirizzata a ...

Cucchi - mostrata la lettera scritta da Stefano la sera prima di morire : “Per favore rispondimi” : Nel corso del processo Cucchi Bis l'avvocato Fabio Anselmo ha mostrato nell'aula bunker di Rebibbia la lettere che il ragioniere romano scrisse il giorno prima di morire, indirizzandola a Francesco, uno degli operatori del Ceis, che aveva frequentato per uscire dal tunnel della droga: "La grafia è quella di una persona fortemente sofferente. Ne siamo entrati in possesso in modo rocambolesco".Continua a leggere

Processo Cucchi - la sorella Ilaria : “Oggi è giorno del riscatto - la vita di Stefano valeva qualcosa. Mai voluto vendetta - vogliamo giustizia” : “Noi non abbiamo mai voluto e non vogliamo vendetta, ma giustizia. Deve arrivare un segnale. Non bisogna mai avere paura di niente”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo le richieste di condanna formulate dal pm Giovanni Musarò nel Processo in corso a Roma nell’aula bunker di Rebibbia a carico di cinque carabinieri accusati a vario titolo del pestaggio e della morte di Stefano Cucchi. “Oggi sono ...

Cucchi - il Pm : "Stefano perse 6 kg in 6 giorni. Depistaggio scientifico" : Il Pm Giovanni Musarò ha tenuto oggi la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise nell'ambito del processo bis sul caso della mote di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre 2009. Il magistrato ha così cominciato il suo discorso:"Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo kafkiano, con gli attuali imputati seduti ...

Cucchi - il Pm : "Stefano perse 6 kg in 6 giorni per il dolore. Depistaggio scientifico" : Il Pm Giovanni Musarò ha tenuto oggi la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise nell'ambito del processo bis sul caso della mote di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre 2009. Il magistrato ha così cominciato il suo discorso:"Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo kafkiano, con gli attuali imputati seduti ...

Cucchi - la sorella Ilaria : “Vorrei che Stefano sentisse parole Musarò”. Il pm : “Tedesco? Rilevanza probatoria modesta” : “Sono emozionata, vorrei che Stefano, in qualche modo, potesse sentire le parole del pubblico ministero. Sono grata allo Stato ed alla Procura per quello che ha fatto con questo processo, che è il vero processo sulla vicenda e non quello che si è celebrato contro gli agenti della penitenziaria”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, parlando al termine dell’udienza in Corte d’assise, dopo la prima parte della ...

Stefano Cucchi - il pm : “Perse 6 kg in 6 giorni - non mangiava per il dolore. Non bisogna avere paura della verità - anche quando è scomoda” : “Non è caduto accidentalmente, è stato pestato”. E “perse 6 chili in 6 giorni, non mangiava per il dolore, non riusciva neppure a parlare bene”. Le parole del pm Giovanni Musarò risuonano nell’aula bunker di Rebibbia durante la sua requisitoria del processo per la morte di Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il pubblico ministero ...

Processo Cucchi - la requisitoria del Pm : “Stefano disse che si erano divertiti a picchiarlo” : Dietro le indagini sulla morte di Stefano Cucchi c'è stato "uno scientifico depistaggio che ha portato gli attuali carabinieri imputati a sederei sul banco dei testimoni" ha ricordato il pm Giovanni Musarò in apertura della sua requisitoria nel Processo bis sulla morte del giovane 31enne romano.Continua a leggere

Ilaria Cucchi al Tempo delle Donne : «Non dimenticherò mai le facce dei giornalisti davanti alla foto di Stefano» Tv : Entra nel vivo la sesta edizione della festa-festiva organizzata dal Corriere della Sera e dalla 27esima Ora