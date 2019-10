Spoiler ' Il Segreto' al 20 ottobre | il Guerrero ed Elsa andranno a convivere

Spoiler Il segreto episodi al 19 ottobre : Santacruz in bancarotta - la Ramos scompare : Continuano i colpi di scena nella soap iberica Il segreto che vedremo in onda anche nella settimana che va da domenica 13 a sabato 19 ottobre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10 circa. Stando alle anticipazioni, nel corso delle nuove puntate si assisterà alla resa dei conti tra Isaac e Antolina, con il carpentiere che troverà finalmente le prove dell'infedeltà della moglie. Guai finanziari per Severo Santacruz il quale, dopo aver chiesto ...

Il Segreto Spoiler : Elsa comunica ad Isaac di non voler più stare con lui : Duro colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Gli spoiler degli appuntamenti in programma in Italia molto probabilmente a novembre 2019, rivelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver subito le peggiori delle torture in prigione per colpa di Antolina Ramos (Maria Lima) farà un gesto clamoroso. La giovane proprio quando non avrà più la sua rivale tra i piedi, poiché sparirà da Puente Viejo a seguito di una ...

Il Segreto Spoiler al 20 ottobre : Maria riceve notizie da Roberto - Antolina in fuga : Prossima settimana gli affezionati delle vicende ambientate a Puente Viejo assisteranno a scene cariche di suspence e grandi colpi di scena. Gli spoiler de Il Segreto da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, rivelano che Elsa Laguna e Isaac Guerrero parleranno con l'uomo che ha messo incinta Antolina Ramos, tanto da smascherarla definitivamente. Francisca, invece, aiuterà Adela nella denuncia a suo carico. Il Segreto: anticipazioni 14-20 ...

Il Segreto Spoiler : Irene teme che la moglie di Fernando sia morta a causa di Severo : Le tragedie sono sempre dietro l’angolo nello sceneggiato spagnolo Il Segreto. Le trame degli appuntamenti che dovrebbero andare in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, annunciano che il matrimonio di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Paricia Ponce de Leon), avrà delle drammatiche conseguenze. Precisamente nel capitolo numero 2.075, una violenta esplosione interromperà la cerimonia nuziale appena ...

Il Segreto - Spoiler al 19 ottobre : la Ramos fa perdere le sue tracce : Il Segreto, la popolare soap opera spagnola, tornerà con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 13 al 19 ottobre, rivelano che Antolina farà perdere le tracce di sé dopo essere stata smascherata da suo marito Isaac. Intanto, Francisca difenderà Adela da una brutale aggressione, mentre Severo sarà sull'orlo del fallimento. Infine, il Guerrero deciderà di non nascondere più i suoi veri ...

Il Segreto Spoiler 10 e 11 ottobre : Adela viene denunciata : Il Segreto continuerà a regalare emozioni ai suoi telespettatori. Nel corso degli episodi di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, infatti, assisteremo ad un colpo di scena che vedrà come protagonista Adela: la donna sarà sempre impegnata, con il cuore e con la mente, nell'insegnamento scolastico, a un certo punto però ci sarà qualcuno che non sarà molto disposto a tollerare i suoi metodi pedagogici. Per tale motivo, si beccherà una bella ...

Il Segreto - Spoiler Spagna : Marcela apprende che Matias ha idee sovversive : Gli spoiler de Il Segreto in onda ad inizio ottobre in Spagna annunciano importanti colpi di scena. In particolare, Marcela Del Molino apprenderà che suo marito Matias Castaneda ha idee sovversive dopo aver trovato un'arma da fuoco all'interno della sua borsa. Il Segreto: Marcela e Matias sempre più distanti L'inizio della dodicesima stagione de Il Segreto sta catturando l'attenzione dei telespettatori spagnoli non solo grazie all'arrivo della ...

Il segreto - Spoiler all'8 ottobre : Isaac scopre le bugie della moglie sulla sua gravidanza : Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nel corso delle prossime puntate e che andranno in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa. Le anticipazioni riguardanti gli episodi del 7 e dell'8 ottobre rivelano che Isaac, dopo essere riuscito a trovare Alvaro, scoprirà attraverso quest'ultimo tutte le bugie di Antolina ed in particolare le menzogne sulla sua gravidanza. L'ancella, messa alle strette dal marito, ...

Il Segreto - Spoiler : Maria apprende di poter rimanere invalida per sempre : La vita di uno storico personaggio femminile della telenovela di successo Il Segreto, subirà una drastica svolta nei nuovi episodi italiani con molta probabilità in programma il mese prossimo. Lo scoppio improvviso di un ordigno durante il tanto atteso matrimonio tra Fernando Mesia e la new entry Maria Elena Casado De Brey avrà delle tragiche conseguenze. Oltre al decesso della neo sposa, Maria Castaneda riceverà una bruttissima notizia sul suo ...

Il Segreto - Spoiler puntata 7 ottobre : i coniugi Ortega fuggono - Lola arriva : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che ogni giorno conquista sempre più consensi in Italia. Gli spoiler della puntata in programma lunedì 7 ottobre alle ore 16.10 su Canale 5, rivelano che i telespettatori dovranno dire addio a Julieta e Saul. I coniugi Ortega, infatti, fuggiranno a Roma per evitare di finire in galera, mentre Lola, un nuovo personaggio si presenterà all'enoteca per chiedere aiuto a ...

Il Segreto - Spoiler : Severo prepara una bomba per vendicarsi di Francisca : Continua il successo delle vicende ambientate a Puente Viejo su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate che gli affezionati de Il Segreto avranno modo di vedere tra qualche settimana in Italia annunciano il folle piano di Severo Santacruz. Il latifondista, infatti, darà ordine di fabbricare una bomba per distruggere Francisca Montenegro, rea di aver messo i bastoni tra le ruote alla sua attività imprenditoriale. Il Segreto: Francisca vuole ...

Il Segreto - Spoiler 5 e 6 ottobre : Isaac apprende che Antolina l'ha tradito : Sorprendenti novità accadranno nei prossimi giorni ad Il Segreto, la soap opera scritta dall'autrice Aurora Guerra, vista da oltre tre milioni di spettatori su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre, rivelano che Marchena comincerà a dubitare di Prudencio, mentre Alvaro Fernandez farà aprire gli occhi ad Isaac Guerrero sulla vera natura di Antolina Ramos. Il Segreto: puntata del 5 ottobre Si prevede ...

Il Segreto - Spoiler Spagna 7-11 ottobre : Marcela ferma una lite tra Matias e Tomas : Gli spoiler de Il Segreto in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in Spagna svelano che Ignacio proverà a convincere la Marchesa a trovare un accordo con i lavoratori. Peccato che Isabel gli chieda di andarsene con un nulla di fatto. Matias Castaneda, intanto, convincerà i minatori a proseguire nella loro lotta, sebbene non ci sia la possibilità di negoziare con Maqueda. A tal proposito, Francisca consiglierà alla cugina di Salvador di usare le ...

Il Segreto - Spoiler iberici : potrebbe ritornare Eulalia Castro per vendicarsi di Francisca : Lo scorso mese la soap opera Il Segreto ha subito una vera rinnovazione in Spagna. Le trame sono state caratterizzate da un salto temporale di 4 anni, che ha segnato l’uscita di scena di alcuni storici protagonisti e dei nuovi arrivi. Le ultime anticipazioni provenienti dalla penisola iberica sono molto clamorose, perché annunciano il probabile ritorno di una vecchia nemica di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il personaggio questione è ...