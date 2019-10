Sparatoria Trieste | Alejandro Meran “legge la Bibbia” in carcere L’avvocato | “Va curato”

Sparatoria Trieste - prossima settimana i funerali di Demenego e Rotta : Potrebbero essere celebrati la prossima settimana i funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella Sparatoria di venerdì scorso nella Questura di Trieste. Domani pomeriggio l'anatomopatologo verrà incaricato dalla Procura di compiere approfonditi esami autoptici, per completare i quali sarebbero necessari, secondo quanto si è appreso, anche più giorni. Sarebbe quindi inevitabile che le esequie slittino fino alla ...

"Dalla Sparatoria di Trieste ai Duchi di Sussex?". Lorella Cuccarini risponde alle critiche - : Serena Granato Lorella Cuccarini risponde all'attacco della scrittrice Gaia Servadio, a cui non è piaciuto il passaggio in studio dai principali fatti di cronaca del momento ai gossip sulla Royal Family, nella nuova puntata de La vita in diretta In una nuova puntata de La vita in diretta, Lorella Cuccarini è diventata protagonista di un acceso confronto avuto in studio, trattando diversi temi nella sua trasmissione. "Salutiamo gli ...

Agenti uccisi a Trieste - la polizia diffonde il video della Sparatoria : In queste ultime ore è stato diffuso il video che immortala la terribile sparatoria avvenuta venerdì 4 ottobre all'interno della Questura di Trieste, nella quale hanno perso la vita due Agenti della polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere della Questura stessa, posizionate sia all'interno sia nell'atrio esterno dell'edificio. Le immagini della sparatoria nella Questura di ...

Video della Sparatoria in Questura Trieste/ Meran spara ai poliziotti ad altezza uomo : Polizia di Stato diffonde il Video della sparatoria alla Questura di Trieste: Meran spara ad altezza uomo verso i poliziotti. Le immagini choc

Trieste - il video della Sparatoria in cui hanno perso la vita gli agenti Demenego e Rotta : Sono nitide e drammatiche le immagini delle telecamere della sparatoria avvenuta venerdì scorso negli uffici della questura...

Sparatoria di Trieste - il video del killer che spara ai poliziotti e tenta la fuga : In un video diffuso dalla questura di Trieste i momenti in cui Alejandro Stephan Meran si allontana sparando all'impazzata nei corridoi degli uffici subito dopo aver colpito a morte i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego.Continua a leggere

Sparatoria Trieste - gli spari e il tentativo di fuga di Alejandro Meran : i video diffusi dalla polizia : La questura di Trieste ha diffuso il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza sia nell’atrio e all’esterno dell’edificio, hanno ripreso la Sparatoria avvenuta venerdì che è costata la vita ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Nelle immagini si vede parte della conflitto a fuoco e il tentativo di fuga dell’assassino, Alejandro Stephan Meran. Secondo il questore durante la Sparatoria si è ...

Sparatoria Trieste - i pm chiederanno perizia psichiatrica per Meran. Il 29enne dominicano dimesso dall’ospedale : è in carcere : Una perizia psichiatrica per comprendere le condizioni di Alejandro Augusto Stefan Meran, l’uomo che venerdì ha ucciso due poliziotti nella questura di Trieste. È intenzionata a chiederla la procura della città giuliana che nelle prossime ore ascolterà l’agente ferito e altri testimoni della Sparatoria che nel momento in cui il dominicano ha aperto il fuoco si trovavano nell’atrio e fuori dall’ingresso di via Tor Bandena. Sono queste ...

Chef Rubio - dopo le polemiche sulla Sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo programma : Le polemiche che lo hanno investito negli ultimi giorni, scatenatesi dopo i commenti sulla vicenda dei due poliziotti uccisi a Trieste, non hanno fatto bene agli ascolti del programma di Chef Rubio....

Sparatoria Trieste - Procura : serve perizia psichiatrica su Meran : La Procura intende chiedere una perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stefan Meran, il 29enne dominicano che venerdì 4 ottobre ha aperto il fuoco all'interno della Questura di Trieste uccidendo i due agenti della polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo si è appreso oggi (LA FIACCOLATA IN RICORDO - LE FORZE DELL'ORDINE OMAGGIANO I DUE POLIZIOTTI). Intanto Meran - che è indagato per il duplice omicidio - è stato dimesso ...

I poliziotti uccisi a Trieste salvarono 15enne dal suicidio 10 giorni prima della Sparatoria : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste di venerdì 4 ottobre, salvarono un 15enne da un tentativo di suicidio 10 giorni prima di morire. Lo rivela la Polizia di Stato su Facebook: "Con la semplicità di chi pensa di aver fatto solo il proprio dovere, tornarono in ufficio, contenti per quel ragazzo". Intanto, l'aggressore Alejandro Stephan Meran è stato trasferito in carcere.Continua a leggere

Sparatoria Trieste : video - dinamica e chi ha sparato - uccidendo due agenti : sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo due agenti sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo i due carabinieri La persona che ha sparato ben 20 colpi di arma di fuoco, uccidendo due agenti e ferendone un terzo, è Alejandro Augusto Stephan Meran. Domenicano, affetto da disturbi psichici, è stato portato in questura dopo un tentativo di rapina. La tragedia si è consumata, incredibilmente, ...

Sparatoria Trieste - “Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi” : la questura ricorda gli agenti uccisi con un loro video sulla volante : “Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella Sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura ...