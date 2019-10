Sparatoria ad Halle in Germania davanti a una sinagoga Media | Ci sono vittime

Germania - Sparatoria alla sinagoga di Halle : "Ci sono morti - i killer in fuga" : sparatoria con morti a Halle, in Germania. Secondo la polizia tedesca almeno due persone sarebbero rimaste uccise e vari attentatori sarebbero in fuga a bordo di un veicolo dopo uno scontro a fuoco davanti a una sinagoga. Come riferito dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la polizia ha invitato la p

Germania - Sparatoria davanti a una sinagoga a Halle : almeno due morti - autori in fuga : sparatoria davanti a una sinagoga a Halle, città della Sassonia in Germania. Una o più persone hanno aperto il fuoco con armi automatiche: ci sono almeno due morti e diverse persone ferite. Inoltre, riferisce la Bild, una bomba a mano è stata lanciata nel cimitero ebraico. I presunti autori, secondo le prime informazioni riferite dalla polizia, sono fuggiti in auto in direzione di Lipsia. Il tabloid tedesco scrive di uno scambio a fuoco a ...

Germania - Sparatoria in strada ad Halle e bomba nel cimitero ebraico : “Diversi morti” : sparatoria ad Halle, città della Sassonia-Anhalt, in Germania. Secondo la polizia, ci sarebbero diversi morti, almeno due, ma le informazioni a disposizione sono ancora frammentare: "Non uscite, restate chiusi in casa. Il killer è in fuga ed è armato". Una bomba sarebbe stata lanciata nel cimitero ebraico.Continua a leggere

