Sostenibilità e innovazione | le best practice di Gruppo Cap al Festival dell’Acqua

Climate change - innovazione e Sostenibilità al centro della 70ª edizione di Flormart : Aumentare le aree verdi? Non serve solo a salvare il pianeta, ma anche per preservare risorse pubbliche da reinvestire poi nel benessere dei cittadini. Più alberi ed aree green farebbero risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro l’anno. A dirlo è Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all’Università di Firenze, durante il convegno che ha ufficialmente dato il via Flormart 2019, 70ª edizione del salone internazionale del florovivaismo, ...