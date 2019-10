Sophie Turner contro “la vita da influencer” in un video in cui ironizza su certi post

Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce agli Emmy Awards 2019 : Nostalgia GoT The post Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce agli Emmy Awards 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sophie Turner - da Il Trono di Spade alla serie tv thriller Survive - : Niccolò Sandroni Sophie Turner torna protagonista di una serie tv dopo Il Trono di Spade. Sarà in Survive, thriller disponibile sulla rivoluzionaria piattaforma streaming Quibi Abbiamo conosciuto Sophie Turner come Sansa Stark ne Il Trono di Spade, ora la rivedremo in Survive, nuovo progetto targato Quibi. Sophie Turner, dopo essere stata recentemente protagonista del cinecomic X-Men: Dark Phoenix, ultimo film della "vecchia" saga ...

La nuova serie di Sophie Turner dopo il Trono di Spade è Survive : da regina del Nord a giovane in lotta per la sua vita : Si chiama Survive la nuova serie di Sophie Turner, nonché primo progetto dell'attrice dopo Il Trono di Spade. Il progetto verrà pubblicato sulla piattaforma Quibi e la star di X-Men: Dark Phoenix sarà affiancata dall’attore americano Corey Hawkins (BlacKkKlansman, Straight Outta Compton). La produzione è già in corso. Survive è tratta dal romanzo omonimo di Alex Morel ed è stata adattata sullo schermo da Richard Abate (Witches of East End) e ...

Sophie Turner e Corey Hawkins protagonisti di Survive di Quibi : Game of Thrones l'ha resa una star internazionale amata dai fan e potrebbe regalarle anche un Emmy come non protagonista per l'interpretazione di Sansa Stark. Intanto l'attrice inglese Sophie Turner pensa al proprio futuro lavorativo e tra cinema e serialità è pronta a dedicarsi al ruolo di protagonista in Survive, thriller in lavorazione a Quibi.Accanto a Sohpie Turner ci sarà un altro reduce dalla serialità, Corey Hawkins passato da 24: ...

Sophie Turner aspettava un bacio tra Camila Cabello e Shawn Mendes sul palco degli MTV VMA tanto quanto te : E non era l'unica The post Sophie Turner aspettava un bacio tra Camila Cabello e Shawn Mendes sul palco degli MTV VMA tanto quanto te appeared first on News Mtv Italia.

Jonas Brothers : durante un concerto Sophie Turner è salita sul palco a sorpresa per il compleanno di Joe : Ma la dolcezza? The post Jonas Brothers: durante un concerto Sophie Turner è salita sul palco a sorpresa per il compleanno di Joe appeared first on News Mtv Italia.

Joe Jonas compie 30 anni - la sorpresa di Sophie Turner durante il concerto : Joe Jonas fa il compleanno e Sophie Turner gli regala un momento indimenticabile Joe Jonas compie 30 anni e lo fa in grande stile, grazie a una speciale sorpresa di Sophie Turner. L’interprete di Sansa in Game of Thrones ha organizzato per il cantante un momento spettacolare, che ovviamente è stato ripreso. A ricondividerlo è […] L'articolo Joe Jonas compie 30 anni, la sorpresa di Sophie Turner durante il concerto proviene da Gossip ...

Sophie Turner ha un’idea precisa su come andrà il futuro di Sansa Stark : La star ha parlato del destino del suo personaggio di "Game of Thrones" The post Sophie Turner ha un’idea precisa su come andrà il futuro di Sansa Stark appeared first on News Mtv Italia.

Sophie Turner : «È stata dura vivere la mia adolescenza sul set» : Sophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas verso le nozze bis a ParigiSophie Turner e Joe Jonas ...