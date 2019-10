Sony punta al PlayStation VR di nuova generazione

PlayStation 5 potrebbe utilizzare uno schermo olografico 3D? Spunta un brevetto di Sony : A metà del 2017, Sony Interactive Entertainment ha inviato un brevetto per uno " schermo olografico ". Il brevetto è stato pubblicato il 3 settembre 2019 e descrive il funzionamento tecnico di un display in grado di mostrare contenuti olografici, in particolare videogiochi.A differenza della maggior parte delle soluzioni 3D attualmente disponibili, lo schermo olografico di Sony non richiede all'utente di indossare occhiali 3D. Questo è ovviamente ...

PS5 tra potenza pura e approccio ai videogiochi : idee chiare per Sony su cosa puntare : La marcia d'avvicinamento a PS5 è ancora lunga e tortuosa, con i capoccia di Sony che non hanno ancora sciolto il riserbo in merito alla data d'esordio della nuova piattaforma di gioco. Una data d'uscita che comunque non dovrebbe eccedere la finestra temporale invernale del prossimo 2020, vista anche l'intenzione di Xbox Scarlett di arrivare sugli scaffali proprio alla fine del prossimo anno. È quindi tempo di pianificare per bene le proprie ...