Sony annuncia PS5 e il valore delle azioni di GameStop scende del 5%

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del lancio di PS5 nel corsovacanze natalizie del 2020, insieme ad alcuni interessanti dettagli sul controller.Mentre la community ha accolto con clamore l'annuncio, non si può dire lo stesso per alcuni investitori di. Il rivenditore, infatti, ha vistore del 5% ilsue azione in seguito all'annuncio, come segnala l'analista Daniel Ahmad.La causa del calo risiede nel lancio programmato alla fine del 2020, una finestra di uscita ritenuta un po' troppo lontana.Leggi altro...

Eurogamer_it : Cala il valore delle azioni di #GameStop dopo l'annuncio di #PS5. - ProjectXboxIT : Sony annuncia ufficialmente PlayStation 5, Microsoft risponde aggiornando la pagina di Xbox Scarlett… - Gamelite : Sony annuncia ufficialmente PlayStation 5, uscirà nell'autunno 2020 - -