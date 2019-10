Sondaggi | il partito di Renzi si ferma al 3 | 5% Conte sempre primo tra i leader

Sondaggi politici : il PD torna al 20% - cresce il partito di Renzi : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto specializzato SWG per il telegiornale de La7 mostra il buon momento di Italia Viva, il partito fondato dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e il calo del Movimento 5 Stelle, staccato di quasi due punti dal partito Democratico di Nicola Zingaretti. Lega ancora irraggiungibile.Continua a leggere

Partito di Conte? Ecco quanto vale 4 Sondaggisti ad Affaritaliani.it : L'ipotesi che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fondi un proprio Partito serpeggia da settimane nel Palazzo. Lo stesso capo del governo, durante l'intervista con il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza a Ceglie Messapica (Brindisi), ha smentito l'indiscrezione in... Segui su Affaritaliani.it

Sondaggi elettorali Tecnè : un partito di Conte raccoglierebbe l’8 - 3% dei voti : Sondaggi elettorali Tecnè: un partito di Conte raccoglierebbe l’8,3% dei voti Un partito del premier Conte otterrebbe l’8,3% dei consensi, il doppio di quanto raccoglie oggi Italia Viva. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire realizzati tra il 3 e il 4 ottobre. I voti del nuovo soggetto politico arriverebbero in buona parte da elettori del Movimento 5 Stelle (56,6%), ...

I Sondaggi bastonano il governo - calano (quasi) tutti : un solo partito guadagna consensi : Lega saldamente primo partito, ma in leggera flessione. Italia Viva di Renzi si consolida al 4,3%. Il Pd perde un punto...

Sondaggi elettorali : Lega - Cinque Stelle e Partito Democratico in leggero calo : I Sondaggi elettorali dei vari Istituti demoscopici relativi alla settimana appena trascorsa riportati su Youtrend e datati 26 settembre ci presentano un quadro abbastanza confuso riguardo alle intenzioni di voto degli italiani. Nessuno dei principali partiti politici sembra godere di buona salute e ognuno di essi sembra essere alle prese con problemi che ne inficiano parzialmente il gradimento dell'elettorato....Continua a leggere

Sondaggi politici - Italia Viva di Renzi (4 - 3%) è il partito che cresce di più nell’ultima settimana : Il Sondaggio realizzato da Monitor Italia, frutto della collaborazione tra Agenzia Dire e l'istituto Tecnè, mostra come il partito di Renzi, Italia Viva, sia quello che è cresciuto di più negli ultimi sette giorni: +0,7%. Mentre la Lega è il partito che ha perso di più: -1% rispetto al 20 settembre.Continua a leggere

Sondaggi - Conte ha la fiducia di un italiano su due. Lega primo partito - ma resta sotto il 30%. Pd e M5s appaiati - Renzi stimato al 2 - 9% : La popolarità del premier Giuseppe Conte resta alta: il presidente del Consiglio ha la fiducia di un italiano su due. Il Sondaggio dell’istituto Ixè per Cartabianca rivede in parte quanto stimato da altre rilevazione, secondo cui il premier Conte per la prima volta stava cominciando a perdere gradimento tra gli elettori. L’effetto dell’addio di Matteo Renzi al Pd, secondo Ixè, si riflette invece sulla possibile durata che i ...

Pd - parte l’app del partito - costerà un euro al mese. Tessere - Sondaggi - proposte : tutto online. Lo slogan : “Tu vali tu” : “La nuova Pd App sta arrivando”. Nicola Zingaretti annuncia su Facebook il lancio dell’applicazione ufficiale del partito, previsto per il 15 ottobre, con cui punta a modificare la comunicazione con gli iscritti. Il segretario democratico ha postato un video che guida al funzionamento, passo dopo passo. Per gli utenti è necessario prima di tutto iscriversi, pagando una quota associativa di 1 euro mensile. Quindi, potranno ...

Sondaggi elettorali - parte la scalata di Italia Viva : il partito di Renzi è davanti a Forza Italia : Italia Viva fa il suo debutto nel Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 e si attesta al 5,4%, davanti anche a Forza Italia. Un esordio positivo dovuto al fatto che il partito di Matteo Renzi riesce a intercettare voti dagli elettori del Pd, ma anche di Fi, di +Europa e dagli astenuti. La Lega resta, comunque, il primo partito.Continua a leggere

Sondaggi - 6 su 10 bocciano il governo. Lega primo partito. Pd - M5s e sinistra in coalizione? Sarebbe un testa a testa col centrodestra : La maggioranza degli elettori ha un’opinione negativa del governo Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura politica che ispira più fiducia e la Lega resta di gran lunga il primo partito con più del 30 per cento. Sono i dati principali del Sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso durante Start, il nuovo approfondimento politico della testata. In particolare, secondo la rilevazione, 6 intervistati su 10 ...

Sondaggi Ipsos : ecco l’elettorato del nuovo partito di Renzi : Sondaggi Ipsos: ecco l’elettorato del nuovo partito di Renzi In uno degli ultimi Sondaggi del noto istituto demoscopico Ipsos, guidato da Nando Pagnoncelli, si parla della nascita di Italia Viva. Il nuovo partito dell’ex premier ed ex segretario del partito Democratico dovrebbe cominciare, stando alle rilevazioni di Ipsos, dal 4,4%. Risultato che rientra in linea con la media degli altri istituti demoscopici, che vedono Italia ...

Sondaggio Ipsos : gli italiani bocciano il nuovo partito di Renzi : Il nuovo progetto politico di Matteo Renzi non sembra convincere pienamente l'elettorato di centrosinistra: è questo ciò che emerge dall'ultimo Sondaggio Ipsos, in cui si coglie l'opinione degli italiani su Italia Viva, nuovo progetto dell'ex segretario del partito Democratico. L'opinione più diffusa è quella che vede il nuovo progetto come un partito piccolo, che non sarà capace di raccogliere molti consensi. I dati del Sondaggio L'uscita di ...

Sondaggi - dopo la scissione Pd al 19%. Il nuovo partito di Renzi vale il 5%. Per un italiano su due non avrà effetti significativi sul governo : Quanto vale il nuovo partito di Matteo Renzi? Poco più del 5%. Lo sostiene l’istituto Demopolis , che tra il 18 e il 19 settembre ha condotto un Sondaggio per il programma Otto e Mezzo su La7. Secondo l’istituto guidato da Pietro Vento la Lega si conferma primo partito con il 33%, il Movimento 5 Stelle torna secondo con il 20,5% e supera di circa un punto il Pd. I dem, proprio per l’effetto della scissione, si attestano oggi al ...

Sondaggi politici : effetto Renzi si abbatte sul Pd - M5S lo scavalca come secondo partito : L'uscita di Matteo Renzi dal partito Democratico provoca due scenari. Uno è immediato e rappresenta la necessità di capire effettivamente quanti parlamentari abbracceranno il progetto politico dell'ex Presidente del Consiglio e quanto, eventualmente, sotto il profilo politico Italia Viva (questo il nome del nuovo partito) potrà spostare gli equilibri in seno alle due camere in ottica maggioranza. L'altro, invece, riguarda il consenso potenziale ...