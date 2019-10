Sogniamo di diventare poliziotti Sono idonei | ma vengono esclusi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo Luca Sablone Il caso di 455 aspiranti allievi della polizia di Stato. La legge cambia le regole per le assunzioni e si crea un cortocircuito Questa è la più tipica delle storie (assurde) della burocrazia italiana. Di quelle in cui, alla fine, nessuno è colpevole e a rimettercigli sfortunati. Parliamo di concorsi pubblici, leggi, emendamenti e il sogno di alcuni italiani di servire lo Stato come agenti di polizia. Tutto inizia nel lontano 2017, quando lo Stato emette un bando per assumere 1.148 nuovi agenti tra civili (893), ex militari (76) e soldati in servizio (179). Senza entrare nei dettagli, per partecipare al concorso occorre rispondere ad alcuni requisiti tra cui avere un diploma di scuola media e non aver superato il 30esimo anno di età. In molti si presentano alle selezioni, sottoponendosi alle prove scritte. C'è chi esulta, ...

carezzaveloce : @shawnssbabe penso sia una cosa del subconscio, ciò che sogniamo rispecchia molte volte le nostre paure/voglie. no… - lovelylt89 : @albertopreioni @legasalvinipie1 @StefanoAllasia @albertopreioni Coppia venezuelana di 30anni, avvocato e agricolt… -