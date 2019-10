Skateboard | Europei street 2019 | Asia Lanza e Massimo Cristofoletti in Russia | gara

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nel weekend del 10-12 ottobre si disputeranno glidi, specialità. La rassegna continentale di questa nuova disciplina olimpica andrà in scena a Nizhny Novgorod (), si tratta della prima storica edizione della kermesse che mette in palio anche tantissimi punti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e anche un bel montepremi di 50mila dollari. L’Italia sarà presente con due atleti:(34esima nel ranking mondiale e virtualmente qualificata ai Giochi) e(84esimo nella graduatoria mondiale). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: World Skate