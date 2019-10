Siria | Turchia lancia raid aerei contro milizie curde Ue e Berlino | Erdogan si fermi

GUERRA TURCHIA-Siria : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

Siria - Di Maio : “Attacco della Turchia rischia di vanificare i risultati della lotta contro l’Isis” : L'attacco della Turchia nel Nord della Siria è stato condannato dal presidente del Consiglio Conte e dal ministro degli Esteri Di Maio: "Azioni unilaterali rischiano solo di pregiudicare i risultati raggiunti nella lotta contro la minaccia terroristica, a cui l'Italia ha dato un significativo contributo nell'ambito della Coalizione anti-Daesh e destabilizzare la situazione sul terreno".Continua a leggere

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Erdogan : “Estirpiamo terrorismo”. Curdi : “Ci sono vittime civili” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, favorendo il ritorno ...

Siria - Conte : “Preoccupato per iniziativa unilaterale della Turchia. No a ulteriore destabilizzazione della Regione” : “Sono stato appena informato che la Turchia ha assunto un’iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione. La preoccupazione è che siano assunte iniziative che possano portare a un’ulteriore destabilizzazione della Regione, iniziative che possano finire per portare ulteriori sofferenze alla comunità locale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro ...

Siria : Conte - ‘preoccupazione per iniziativa unilaterale Turchia’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo parlato di scenari di crisi internazionali, in particolare della Siria. Sono stato appena informato dal segretario genare della Nato che la Turchia ha assunto un’iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione, preoccupazione è quella che siano assunte iniziative che possono portare a ulteriore destabilizzazione della Regione e procurare ulteriori sofferenze ...

Siria - iniziata la guerra con la Turchia. I caccia di Erdogan bombardano il confine - curdi in fuga : Sono iniziate le operazioni militari della Turchia nel nord-est della Siria contro le milizie curde. L'operazione, denominata Fonte di pace, secondo il presidente turco Recep Erdogan ha come obiettivo creare "una zona di sicurezza" per Ankara al riparo dai curdi Siriani. Nell'area, stando al governo

