Siria | media | “Esercito turco ha attraversato il confine” Ankara | “Proseguono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “Le truppe turche hanno iniziato a attraversare il confine con lanord-orientale per spingere a sud i militanti curdi che controllano l’area”. Lo riferisce Bloomberg, citando un ufficiale che ha parlato a condizione di anonimato. Secondo l’agenzia, un piccolo nucleo di soldati è entrato in due punti lungo la frontiera, vicino alle cittàne di Tal Abyad e Ras al-Ayn, in preparazione di un’offensiva più ampia, ha aggiunto il funzionario. “Le nostre attività di preparazione all’operazione proseguono. I trasferimenti continuano” verso la frontiera, ha commentato da Istanbul il ministro della Difesa, Hulusi Akar, confermando così che le forze armate dinon hanno ancorail confine. “L’esercito, insieme all’Esercitono libero (le milizie arabe locali cooptate da, ndr), attraverserà a breve il ...

