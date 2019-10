Siria | la doppia battaglia di Donald Trump | annunciare ritiro in nome dell' ”America

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) È ribellione aperta nel Partito Repubblicano contro la decisione didi ritirare le truppe Usa dal nord-est. Nelle ultime ore alcuni dei membri più influenti del Grand Old Party hanno espresso tutta la loro contrarietà, destinata a prendere forma in una mozione degli stessi Repubblicani del Senato contro il. Lo scontro rischia di indebolire il presidente, sottraendogli l’appoggio del suo partito in uno dei momenti per lui più cruciali, quelloa richiesta di impeachment avanzata dai democratici. “Unprecipitosoe forze Usa dallasarebbe ad esclusivo vantaggioa Russia,’Iran e del regime di Assad”, ha spiegato il leader del Senato Mitch McConnell. Per Lindsey Graham, l’abbandono dei curdi’area sarebbe “un disastro in divenire” e “una macchia all’onore’America”. Graham annuncia l’introduzione di una mozione al Senato ...

