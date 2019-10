Siria | il confederalismo curdo è un’alternativa rivoluzionaria da difendere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ho avuto occasione di assistere sabato e domenica scorsi, al teatro Palladium, a una conferenza di estremo interesse sul tema del federalismo democratico, con significative partecipazioni da varie parti del mondo e un pubblico numeroso e attento che ha seguito i sette panel in cui si è sviluppata la discussione. Ildemocratico è una creazione intellettuale e politica del popoloe del suo leader Ocalan, che ha approfondito il tema nel corso della sua oramai ventennale reclusione solitaria nell’isola turca di Imrali, dove sta scontando una condanna all’ergastolo per motivi eminentemente politici. Ma esso trova significative eco nel resto del mondo, come testimoniato dagli interventi alla conferenza degli indigeni messicani, delle forze alternative colombiane, dei contadini senza terra brasiliani, di municipalità europee e mediterranee come Barcellona e ...

