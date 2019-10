Sinisa Mihajlovic | la commovente dedica della figlia | “Ha vissuto e mi ha fatto osservare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una foto del padre, in bianco e nero, con la mano sul cuore e il cappello in testa, ovviamente in un campo di calcio, e, nella didascalia, poche toccanti parole: “Mio padre non m’ha mai detto come vivere, hae mi hacome lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei”. È lafatta da Viktorijaal padre, l’ex calciatore serbo ora allenatore del Bologna che da qualche mese lotta contro la leucemia. Un messaggioil suo, che è arrivato nel giorno delle dimissioni didall’ospedale dopo il secondo ciclo di cure. Visualizza questo post su Instagram Mio padre non m’ha mai detto come vivere, hae mi hacome lo faceva. E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso ...

