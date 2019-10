Si tagliano i parlamentari e non gli inutili e costosi F35 | è l’Italia | bellezza

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) 14 miliardi di euro per comprare gli aerei F-35 e rassicurare gli USA. 14 miliardi per aerei militari mentre il taglio deici fa risparmiare qualcosa come 100 milioni all'anno. Eppure le priorità sono invertite. Solo che gli aerei sparano e iavrebbero dovuto garantire maggiore democrazia.

