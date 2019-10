Sfida Renzi-Salvini il 15 ottobre da Vespa | confermato il duello tv

Russiagate - la Sfida Conte-Renzi congela i Servizi : ma il premier non cede la delega : ROMA Adesso che il Russiagate costringerà il presidente del Consiglio a presentarsi di fronte al Copasir per spiegare gli incontri estivi avuti dal capo del Dis Gennaro Vecchione con...

Matteo Salvini - il retroscena : Sfida Renzi da Vespa perché così farà impazzire Conte di rabbia : "Raccontano che gli piacerebbe affrontare il premier Giuseppe Conte in un dibattito televisivo". Il sogno di Matteo Salvini per ora resterà tale, perché il premier (così come Luigi Di Maio) non ha alcuna intenzione di rischiare una figuraccia davanti alle telecamere. "Dunque - spiega il Corriere del

Porta a Porta - perché Matteo Renzi vuole Sfidare Matteo Salvini : la verità sul dibattito dell'anno : Sarà lo scontro televisivo dell'anno. Forse anche qualcosa in più. Si parla del faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si terrà a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Salvini vs Renzi, previsto a metà ottobre (il giorno preciso va ancora stabilito). Se ne diran

**Lega : Salvini - ‘Renzi ipocrita - vuole Sfida tv ma ha paura di voto’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi vuole sfidarmi a duello televisivo, va bene la sfida, ma sfidiamoci alle elezioni vere! paura? Caro il mio ipocrita…”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Lega: Salvini, ‘Renzi ipocrita, vuole sfida tv ma ha paura di voto’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sfida tv Renzi-Salvini da Vespa - l’ex presidente del Consiglio : “Sarà divertente” : Duello tv a 'Porta a Porta' da Bruno Vespa tra Renzi e Salvini, previsto per metà ottobre. La Sfida è stata ufficializzata dalla enews di Renzi, fondatore di Italia Viva: "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente".Continua a leggere

Renzi-Salvini - Sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva - nascono i gruppi a Camera e Senato (con il Psi) : Matteo ?Renzi ne aveva già parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione all'ultima puntata di 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con il leader della...

Renzi-Salvini - Sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva - ecco i gruppi a Camera e Senato (con il Psdi) : Matteo ?Renzi ne aveva parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione a 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con Matteo Salvini il confronto nella trasmissione di...

Italia Viva : Renzi - ‘tra 15 e 17 ottobre Sfida Tv con Salvini da Vespa’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonino. Sarà divertente”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Italia Viva: Renzi, ‘tra 15 e 17 ottobre sfida Tv con Salvini da Vespa’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mara Carfagna e Matteo Renzi : "Con lui neanche un caffè - ma...". La Sfida dentro Forza Italia : È andata "bene" la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché "ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere". La deputata azzurra lo racconta in un'intervista a

Renzi lancia "Italia viva" e Sfida Salvini in tv. Zingaretti : «Ora pensiamo al futuro» : Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiamerà Italia viva, i gruppi in Parlamento sono pronti e lui annuncia: «Saremo più di 40, per ora 25 deputati e 15 senatori». Il...

Renzi : «Nuovo partito è Italia Viva - con noi 40 parlamentari». E Sfida Salvini al duello tv : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Renzi Sfida Salvini a duello tv. Il leader leghista manda un whatsapp a Vespa : "Accetto" : Matteo Renzi sfida via whatsapp Matteo Salvini e il leader leghista accetta. Il siparietto va in onda nello studio di Porta a Porta: “Ha sfidato Salvini a un confronto pubblico, abbiamo mandato un messaggio e Salvini ha risposto che è pronto”, ha spiegato il padrone di casa, Bruno Vespa.

Renzi : «Nuovo partito è Italia Viva - con noi 40 parlamentari». E Sfida Salvini al duello tv : «Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

Il condominio liberale e la Sfida Renzi-Calenda (si parte con i soldi) : Roma. Il condominio liberale rischia di essere parecchio affollato al prossimo giro. A contendersi lo spazio saranno Carlo Calenda e Matteo Renzi. I due, più che cooperanti, potrebbero essere duellanti e contendenti. Ieri l’eurodeputato ha chiarito che con l’ex segretario scissionista del Pd non vuo