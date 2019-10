Serie tv | le dieci eroine più stylish del 2019

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Celeste Wright, Big Little LiesGeorgina Hobart, The PoliticianJules Vaughn, EuphoriaFleabagVillanelle, Killing EveAnne Montgomery, What IfKat Edison, The Bold TypeNina Azarova, The OATahani Al-Jamil, The Good PlaceSabrina Spellman, Le terrificanti avventure di SabrinaQuando ci si mette comodi per guardare una nuovatelevisiva, probabilmente ciò che si spera di trovare è un cast dal talento eccezionale, una trama avvincente e uno sviluppo interessante di ogni personaggio. Tutti fattori molto importanti, certo, ma il più delle volte il carattere e il vissuto dei protagonisti in scena vengono espressi al massimo del loro potenziale soprattutto grazie a ciò che indossano. In questo caso possiamo serenamente affermare che «l’abito fa il monaco», anche se questa espressione non va presa alla lettera: i look scelti da un costumista infatti, non rappresentano semplicemente la ...

nottiesiziali : @speroscherzi_ lo apri, lo porti agli ultimi dieci secondi di titoli di coda e lo lasci terminare (nel caso delle s… -