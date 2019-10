Secondo NPD il 73% degli americani gioca ai videogiochi

Call of Duty : Modern Warfare sarà il titolo più venduto del 2019 negli USA - Secondo gli analisti di NPD : L'immancabile capitolo annuale di Call of Duty notoriamente macina numeri di vendita impressionanti, figurando sempre tra i primi posti nelle classifiche di vendita di tutto il mondo. secondo Matt Piscatella, analista del gruppo NPD, Call of Duty: Modern Warfare non solo non sarà l'eccezione, ma addirittura risulterà il titolo più venduto negli USA di tutto il 2019.Se la predizione risultasse azzeccata, allora per il franchise Call of Duty ...