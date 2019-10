Saturno incoronato “re” dei satelliti naturali | un concorso per dare un nome alle nuove

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)batte Giove per 82 a 79: si chiude così il match per incoronare il ‘re’ deinel Sistema Solare. Il ‘gigante ad anelli’ ha raggiunto questo primato grazie alla scoperta effettuata da un team di scienziati della Carnegie Institution for Science, che ha scovato le 20lune utilizzando il telescopio SubaruHawaii; la notizia è stata diffusa dal Centro per i Pianeti Minori dell’Unione Astronomica Internazionale. Le dimensioni di questi corpi celesti, ancora senza, sono piuttosto ridotte (circa 5 chilometri di diametro) e la maggior parte di essi (17 su 20) segue un’orbita retrograda rispetto a; solo 3 sono progradi, ovvero orbitano nella stessa direzione del pianeta. Nel nuovo entourage – spiega Global Science – le lune più vicine asono due del sottoinsieme delle prograde e impiegano circa due anni per effettuare ...