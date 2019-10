Sandra Milo commossa a La vita in diretta | “Vivo un amore non…”

Sandra Milo imbarazzata da una domanda di Costanzo a S’è fatta notte : S’è fatta notte: Sandra Milo glissa sul nuovo amore dopo una domanda di Maurizio E’ stata Sandra Milo una delle due ospiti di Maurizio Costanzo nella puntata di S’è fatta notte di oggi, alla quale ha partecipato assieme alla giornalista Monica Setta. E nella lunga chiacchierata con il conduttore, che ha esordito ringraziando il pubblico di Rai1 per essere rimasto sintonizzato nonostante l’ora tarda, Sandra Milo è apparsa ...

Sandra Milo/ La trasformazione in poetessa dell'icona sexy d'Italia - S'è fatta notte - : Sandra Milo, S'è fatta notte: la splendida artista ha trovato una nuova dimensione dopo il grande successo nel cast di Io e Te su Rai Uno.

Io e Te di Notte - Sandra Milo svela : “Ho ancora dei problemi” : Sandra Milo, Io e Te di Notte: “Vorrei avere una situazione economica qualunque” Sandra Milo ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero. E in questa occasione il giornalista ha chiesto alla conduttrice di Io e Te di Notte se stia vivendo un bel periodo della sua vita tra l’amore e il lavoro. Ma a quel punto la donna ha dato una risposta inattesa. Cosa ha detto? Ha ricordato di avere ancora problemi con ...

Sandra Milo - il nuovo fidanzato interviene e la “gela” in diretta : “Doccia fredda” per Sandra Milo. E in diretta. Succede a Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele. L’attrice parlava del suo fidanzato quando a un certo punto l’intervista è stata interrotta da una telefonata che ha spiazzato tutti. La Milo inclusa. Un passo indietro: Sandra Milo ha da poco sfilato sul red carpet di Venezia 76 con il nuovo compagno, Alessandro Rorato. Le foto sono finite subito su tutti i giornali anche per ...

Sandra Milo ringrazia Eleonora Daniele : “So che ti preoccupi per me” : Storie Italiane, Sandra Milo parla del suo rapporto con Alessandro Rorato: “Non facciamo progetti” E’ tornata nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019, Sandra Milo, reduce dall’estate trascorsa nel cast fisso di Io e Te. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, l’attrice è apparsa molto più serena rispetto alle precedenti ospitate, quando ha denunciato a gran voce ...

Io e Te : Sandra Milo fa una confessione intima sul suo fidanzato : Sandra Milo torna a parlare del suo fidanzato: “Non abbiamo un rapporto fisico” Sandra Milo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi uscito nelle edicole in queste ultime ore. E in questa occasione la conduttrice di Io e Te ha parlato del suo nuovo fidanzato, facendo una clamorosa confessione. Cosa ha detto? La giornalista del magazine, durante questa intervista, ha chiesto alla ...

Sandra Milo a sorpresa a Venezia si presenta con il suo fidanzato : Sul red carpet del festival di Venezia Sandra Milo si è presentata con il suo nuovo fidanzato, molto più giovane di lei. L’attrice che quella passerella la conosce piuttosto bene ha avuto tutti i flash puntati quando, sfoggiando un elegante abito cipria, è stata accompagnata dall’uomo che in questo momento le sta regalando tanta felicità. Poi in questo periodo è tornata in tv nel programma di rai uno “Io e Te” di Pierluigi Diaco con la parentesi ...

Sandra Milo a sorpresa a Venezia si presenta con il suo fidanzato : Sul red carpet del festival di Venezia Sandra Milo si è presentata con il suo nuovo fidanzato, molto più giovane di lei. L’attrice che quella passerella la conosce piuttosto bene ha avuto tutti i flash puntati quando, sfoggiando un elegante abito cipria, è stata accompagnata dall’uomo che in questo momento le sta regalando tanta felicità. Poi in questo periodo è tornata in tv nel programma di rai uno “Io e Te” di Pierluigi Diaco con la parentesi ...

Sandra Milo sul red carpet di Venezia con il suo fidanzato : Sandra Milo dopo un periodo buio, è tornata in tv nel programma di rai uno “Io e Te” di Pierluigi Diaco con la parentesi dedicata alla Posta del Cuore, ma soprattutto la Milo in questo periodo accanto a lei ha un giovane fidanzato con cui ha sfilato sul red carpet di Venezia 76 nella serata inaugurale. L’attrice che quella passerella la conosce piuttosto bene ha avuto tutti i flash puntati quando, sfoggiando un elegante abito cipria, è stata ...

Sandra Milo sorprende tutti a Venezia con il suo “giovanissimo fidanzato” : È finalmente un periodo d’oro per Sandra Milo: professionalmente, dopo un periodo buio, si sta tirando su grazie alla sua partecipazione a Io e Te di Pierluigi Diaco con la parentesi dedicata alla Posta del Cuore, ma soprattutto – a proposito di cuore – il suo sembra battere solo per il baby fidanzato con cui ha sfilato sul red carpet di Venezia 76 nella serata inaugurale. L’attrice musa di Federico Fellini che quella passerella la conosce ...

Io e Te : salta il collegamento con Sandra Milo a Venezia - Diaco : "Impossibile regalare un servizio all'altezza del Servizio Pubblico" (VIDEO) : Tutto era pronto: la scaletta con le interviste, il talk, le storie e un collegamento con Venezia dove la (ribattezzata) regina dei sentimenti Sandra Milo si trova per la 76° Mostra d'arte cinematografica nel ruolo di inviata ufficiale per Io e Te, il programma estivo di Rai 1 con Pierluigi Diaco.Capita però che la tecnologia talvolta combini improvvisi brutti scherzi (ne ha saputo qualcosa la giornalista Cristina Fantoni nel TgLa7 di ieri) e ...

Io e Te : salta il collegamento con Sandra Milo a Venezia - Diaco : "Impossibile regalare un servizio all'altezza del Servizio Pubblico" : Tutto era pronto: la scaletta con le interviste, il talk, le storie e un collegamento con Venezia dove la (ribattezzata) regina dei sentimenti Sandra Milo si trova per la 76° Mostra d'arte cinematografica nel ruolo di inviata ufficiale per Io e Te, il programma estivo di Rai 1 con Pierluigi Diaco.Capita però che la tecnologia talvolta combini improvvisi brutti scherzi (ne ha saputo qualcosa la giornalista Cristina Fantoni nel TgLa7 di ieri) e ...

Mostra Cinema Venezia - Sandra Milo sul red carpet col nuovo compagno. Lui ha 37 anni in meno : ecco chi è : Insieme, sul red carpet del Cinema di Venezia, acclamati da curiosi e fotografi. Sandra Milo e il nuovo compagno, Alessandro Rorato, sono stati i protagonisti del gossip estivo. Lei, musa di Federico Fellini e tra le più importanti attrici della storia del Cinema italiano. Lui, 49 anni, è invece un imprenditore trevigiano del settore della ristorazione (è titolare di un noto ristorante a Salgareda). I due si conobbero anni fa proprio a ...

Sandra Milo ha ritrovato l’amore con un’uomo più giovane di lei : L’attrice Sandra Milo si è innamorata di un uomo di 37 anni più giovane di lei. Lui si chiama Alessandro Rorato, è un imprenditore veneto proprietario di un ristorante e sul settimanale “Novella 2000 “ha parlato della sua love story con la diva del cinema, anche se ha voluto precisare: “Tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo”. Una storia d’amore agli inizi, ma Rorato fa sul serio: ha già regalato un ...