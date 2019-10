Rottamazione | nel decreto clima oltre alle auto entrano anche le moto

Dl Clima - nella nuova bozza cambia la Rottamazione : “eco buono” anche per il motorino : Non solo le auto ma pure le moto. cambia la norma sulla rottamazione nell’ultima versione della bozza del decreto Clima visionato dalle agenzie di stampa. Le risorse – in un Fondo ad hoc, si chiamerà Programma sperimentale buono mobilità – arrivano a un totale di 255 milioni. Il ‘buono mobilità‘ è destinato ai cittadini residenti nei comuni sotto procedura d’infrazione Ue per smog che, entro il 31 dicembre 2021, cambiano ...