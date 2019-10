Rottamazione auto e moto | nel decreto clima arriva ecobonus anche per le due ruote

Bonus Rottamazione anche per le Euro 3 - ma le auto ibride italiane non ci sono : Il governo italiano in questi giorni sta definendo il decreto legislativo Clima, dispositivo normativo che contiene una serie di misure riguardanti il mondo auto e non solo. L'obiettivo è quello di rendere più green il parco auto circolante in Italia, con un sostegno all'acquisto di nuovi modelli elettrici e ibridi a fronte della rottamazione dei veicoli inquinati. Secondo quanto trapela in queste ore, si punta a finanziare il Bonus rottamazione ...

Bonus Rottamazione - gli incentivi per motorini e auto Euro 3 : importi e novità : L’ultima versione del provvedimento atteso giovedì in Consiglio dei ministri conferma il buono mobilità di 1.500 Euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e 500 Euro per i motocicli Euro 2 e 3 a due tempi

EcoRottamazione - Bonus solo per le auto fino a Euro 3 : Più soldi, ma per meno persone. Non trova ancora la quadratura la cosiddetta Ecorottamazione prevista dal decreto clima a cui sta lavorando il ministero dellAmbiente. Lultima bozza prevede la limitazione del Bonus, pari a 1.500 Euro da utilizzare per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di sharing mobility elettrica, ai soli casi di rottamazione di auto Euro 0, 1, 2 e 3 (resterebbero escluse, dunque, le Euro 4, previste nelle ...

Decreto clima - più fondi per la Rottamazione delle auto : Le prime misure concrete contenute nello schema di Decreto rimangono quelle per incentivare la mobilità sostenibile, con il bonus mobilità da 1.500 euro per chi rottama auto fino alla classe Euro 3 entro dicembre 2021. Il fondo dedicato potrà contare su 255 milioni complessivi

Incentivi Rottamazione auto a ottobre : Fiat Panda - Ford Focus e Opel Corsa in offerta : Tornano gli Incentivi rottamazione auto anche a ottobre da parte delle case automobilistiche Fiat, Ford e Opel. Tra le offerte più interessanti si segnalano quelle riguardanti i modelli Panda, Focus e Corsa. Riguardo alla società italiana, e nello specifico al modello di auto più venduto in Italia, si ricorda che nel mese di settembre sono state lanciate due nuove versioni in collaborazione con Wind e Trussardi. Oltre ai veicoli sopracitati, ...

Bonus Rottamazione auto 2020 - approvato il decreto. Quali sono i benefici : Bonus rottamazione auto 2020, approvato il decreto. Quali sono i benefici Il Decreto clima verso l’approvazione in Consiglio dei Ministri: insieme ad altre misure “green” in arrivo anche l’atteso Bonus rottamazione auto. Bonus rottamazione auto: verso l’approvazione del Decreto Clima “Con un po’ di fortuna”, ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Decreto clima potrebbe vedere la luce già il prossimo tre ottobre. Nella bozza ...

Dl Clima - le misure : bus ecologici - Rottamazione auto (bonus di 1.500 euro) e scuole : Scende a 1.500 euro il «bonus mobilità» per rottamare le vecchie auto e dotarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici, ma scatta dal 2019, con una prima dotazione di 5...

