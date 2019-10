Rock Of Ages film stasera in tv 9 ottobre | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)ofè ilin tv martedì 92019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVOfin tv:La regia è di Adam Shankman. Ilè composto da Julianne Hough, Tom Cruise, Russell Brand, Alex Baldwin, Catherine Zeta-Jones, Mary J. Blidge, Paul Giamatti, Malin Akerman, Kevin Nash, Bryan Cranston, Diego Boneta, Will Forte.Ofin tv:La storia narrata nel musical/è quella di Sherrie Christian (Julianne Hough), giovane che dal Kansas si trasferisce a Los Angeles per inseguire i suoi sogni nel mondo dello spettavolo. Nella famosa Bourbon Room, che sta per essere demolita, incontra Drew Boley che a sua volta ha il grande sogno di diventare una verastar. Parallelamente Patricia ...

V1R7U5_M3R4A : @sweetxswift A Beautiful mind, rock of ages, every Star Wars, Jurassic Park, Flipped e Planet of the Apes (l’origin… -