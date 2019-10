Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) I ricercatori della Faculty of Applied Science & Engineering dell’Università di Toronto hanno creato unin miniatura che può strisciare con un movimento simile a quello di un. La tecnologia di baseun giorno trasformare le industrie dell’aviazione e dei dispositiviintelligenti. Il professor Hani Naguib e il suo gruppo di lavoro sono specializzati in materiali intelligenti. Una linea della loro ricerca si concentra sugli attuatori elettrotermici (ETA), dispositivi realizzati con polimeri specializzati che possono essere programmati per rispondere fisicamente ai cambiamenti elettrici o termici. Ad esempio, un ETAessere programmato per imitare i riflessi muscolari, tendendosi quando fa freddo e rilassandosi quando fa caldo. Naguib e il suo team stanno applicando questa tecnologia al campo dellaica, creando...

erregi69 : Robot morbido che si muove come un verme potrebbe rivoluzionare gli indumenti indossabili - Cascavel47 : Robot morbido che si muove come un verme potrebbe rivoluzionare gli indumenti indossabili -