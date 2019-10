Roberta Ragusa | l' omaggio della figlia | Un amore che dura per sempre

Caso Ragusa - Alessia Logli e l’omaggio a mamma Roberta : “Un amore che dura per sempre” : Alessia Logli, la figlia di Antonio Logli e di Roberta Ragusa, ha postato su Instagram una dolcissima dedica a mamma Roberta. Nella foto la 18enne di San Giuliano Terme mostra il suo primo tattoo: "Roberta". "L'amore di una madre dura tutta la vita, un po' come l'inchiostro di un tatuaggio. A te mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me".Continua a leggere

ANTONIO LOGLI - LETTERA DAL CARCERE/ 'Profonda rabbia. Voglio bene a Roberta Ragusa..' : ANTONIO LOGLI, la LETTERA dal CARCERE a Gianluigi Nuzzi e Francesca Carollo di Quarto Grado: 'Difenderei Roberta Ragusa a costo della mia vita'.

Roberta Ragusa - Antonio Logli deve pagare : ha un debito di 156 mila euro : Mentre i parenti di Roberta Ragusa, le parti lese al processo per l'omicidio della mamma di San Giuliano, rinunciano al risarcimento, Antonio Logli ha un debito di 156mila euro con i legali e ha deciso di dare in garanzia un fondo e un’abitazione. È l'ultimo capitolo, quello economico, del delitto di Gello. Negli anni in cui è stato assistito dagli avvocati per il processo che lo ha condannato oggi, con sentenza definitiva, a 20 anni di carcere ...

Non vogliamo i soldi di Logli! La famiglia di Roberta Ragusa rinuncia al risarcimento : "Non vogliamo i soldi di Antonio Logli". I familiari di Roberta Ragusa non incasseranno 1 euro a cui hanno diritto a titolo di risarcimento da Antonio Logli, oggi riconosciuto colpevole, in via definitiva dalla Corte di Cassazione, dell'omicidio della moglie e della distruzione del suo corpo. Non verrà avviata alcuna causa civile per quantificare l'entità del risarcimento, fanno sapere gli avvocati delle parti civili, che, nel processo Ragusa, ...

Scomparsa Roberta Ragusa... Sara Calzolaio era incinta di due mesi : Una decina di giorni prima della sua Scomparsa avvenuta nel gennaio del 2012, Roberta Ragusa avrebbe confidato ad un'amica, Simona, la sua preoccupazione per Sara Calzolaio, che all'epoca sarebbe stata incinta di due mesi. Ragusa non era ovviamente a conoscenza del fatto che Sara e suo marito Antonio Logli fossero amanti.\\ La confidenza nei confronti dell'amica sarebbe avvenuta, molto semplicemente, in quanto Roberta si trovava nel ...

Caso Roberta Ragusa - la Cassazione conferma 20 anni per Antonio Logli : Si aprono le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita nel nulla sette anni fa. I giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduti da Adriano Iasillo, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Antonio Logli, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri è “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello ...

Sono disperato! Roberta Ragusa fu uccisa dal marito : definitiva la condanna a 20 anni : Confermata la condanna a 20 anni per Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie. Roberta scomparve sette anni fa, tra il 13 e il 14 gennaio 2012. La Suprema Corte questa sera ha considerato inammissibile il ricorso della difesa dell’imputato e ha reso definitivo il verdetto emesso il 14 maggio 2018 dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze.\\ «Sono disperato», avrebbe detto ...