Rischio scossa | Auchan richiama phon dal commercio Rimborso anche senza scontrino

Terremoto Turchia - la scossa M. 5.7 del 26 settembre ha aumentato il Rischio di un evento catastrofico ad Istanbul : Il 26 settembre, nel Mare di Marmara, davanti ad Istanbul, si è verificato un forte Terremoto di magnitudo 5.7. Milioni di persone si sono riversate in strada per la paura; ospedali, scuole e università sono state evacuate nella megalopoli turca, che si trova in una delle aree a più alto rischio sismico del mondo. Nonostante i danni riportati da qualche edificio, non ci sono state vittime e il numero dei feriti è stato contenuto. Ora in uno ...

Lidl - macchina da caffé ritirata dal mercato : forte Rischio di scossa elettrica premendo il tasto dell’espresso : Attenzione al caffè casalingo con la scossa. La comunicazione urgente di servizio della catena Lidl sta diventando virale. A causa di un grave difetto di fabbricazione, una macchina da caffè venduta dal 10 giugno 2019 è stata ritirata dal mercato. C’è il rischio altissimo di ricevere una scarica elettrica non voluta nel momento in cui si pigia sul tastino dell’espresso. Per questo Lidl sta invitando tutti i clienti che hanno acquistato la ...

Rischio scossa - Lidl richiama macchina per il caffè dai suoi supermercati : La grande catena di supermercati Lidl ha annunciato l'immediato richiamo dal mercato di un tipo particolare di macchina per caffè espresso a marchio Silvercrest venduta nei suoi negozi anche in Italia. Si tratta della macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1 con codice articolo “313486”. Il ritiro dopo la segnalazione da parte della stessa azienda produttrice.Continua a leggere