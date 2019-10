Rifiuti Roma | le Iene | “Frode nella raccolta” Esposto della Raggi | la procura indaga

Roma - Comune : “Rifiuti in eccesso andranno all’estero”. Aperto un canale con la Bulgaria : I rifiuti di Roma andranno all’estero. Almeno una parte, quelle 700-800 tonnellate al giorno che la vicina discarica di Colleferro non sarà più in grado di accogliere a partire dal 1 gennaio 2020. La “soluzione” è stata prospettata questa mattina dalla delegazione del Campidoglio presente alla riunione della cabina di regia presso il ministero dell’Ambiente, incontro che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale del Lazio, Massimiliano ...

Valeria Allegro nominata delegata a Rifiuti di Roma Capitale : Roma – Delegato a sorpresa. A otto mesi dalle dimissioni di Pinuccia Montanari da assessore ai Rifiuti, Roma Capitale torna ad avere una figura istituzionale che si occupera’ di questo tema cosi’ complicato per la citta’. Non si tratta di un assessore ma di un delegato. Secondo quanto si apprende circa due settimane fa, la sindaca Virginia Raggi ha nominato Valeria Allegro delegata ai Rifiuti di Roma Capitale. Dopo ...

Rifiuti Roma - Acea : “Possiamo potenziare l’inceneritore di San Vittore”. E su un nuovo impianto : “Se ce lo chiedono - lo facciamo” : “Se ce lo chiedessero, noi lo faremmo volentieri. Ci sono già delle interlocuzioni in Regione Lazio”. L’ad di Acea Spa, Stefano Antonio Donnarumma, ha aperto alla possibilità teorica di realizzare un nuovo inceneritore a servizio della città di Roma. O, più concretamente, all’idea di potenziare quello già esistente a San Vittore, in provincia di Frosinone. Un’ipotesi che apre nuovi scenari nella complessa gestione dell’emergenza Rifiuti ...

Baglio-Zannola : da Rifiuti zero a ‘Rifiuti dappertutto’ - fatta retromarcia anche su differenziata : Roma – “Tre anni e mezzo buttati a spiegare alla citta’ la strategia del ‘riuso e del riciclo’ con il risultato di non aver incentivato nell’uno nell’altro. L’amministrazione Raggi e’ passata dalla promessa rifiuti zero alla nuova realta’ ‘rifiuti dappertutto’. Il nuovo amministratore unico di Ama Stefano Zaghis come ha fatto ingresso nella sede di Ama ha immediatamente ...

Spazzatura a Roma - raccolta Rifiuti porta a porta/ Iene indagano sulla differenziata : Spazzatura a Roma, la raccolta differenziata porta a porta nei negozi del Centro sembra essersi rivelata un flop. L'inchiesta de 'Le Iene Show'.

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Cisl 'Roma nomini un commissario' (2) : (AdnKronos) - "Non si può più tollerare il rimpallo di responsabilità - aggiunge il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - i cittadini invocano servizi adeguati e di non vedere più la propria città sporca. Da molto tempo chiediamo unitariamente sul fronte della gestione delle p

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Cisl 'Roma nomini un commissario' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "C’è sempre amarezza quando si giunge a invocare l’aiuto del governo nazionale per risolvere le incompiute della politica siciliana, ma il rischio che ancora una volta a pagare siano solo i lavoratori della Rap e la città di Palermo oggi è concreto. Il Ministro dell’Amb

Rifiuti a Roma - Salvini : "Raggi? Ha sbagliato mestiere"" : Matteo Salvini attacca Virginia Raggi sull’emergenza Rifiuti a Roma: "Penso che sia la peggiore sindaca dal dopoguerra ad oggi, non che gli altri abbiano fatto miracoli, ma Roma così male non è mai stata". Rifiuti a Roma, è allarme. I medici: 'Se non si risolve subito c'è il rischio di emergenza sanitaria' L'Ordine dei Medici di Roma e Provincia è ...

Emergenza Rifiuti a Roma - Flavia Vento si appella a Salvini : Aiutaci tu : La situazione rifiuti a Roma peggiora con il passare dei giorni. Lo sa benissimo Flavia Vento, che sul proprio profilo Twitter ha lanciato l'allarme rivolgendosi direttamente a Matteo Salvini a cui ha chiesto un aiuto: "Vai Matteo, manda a casa Virginia Raggi. Emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati! A Roma tra poco ci sarà la peste. Salviamo il Pianeta". L'attrice italiana già in passato si era appellata al ...

Roma travolta dai Rifiuti - Nicoletta Romanoff attacca : "Questa città ormai fa schifo" : 40enne ex di Gabriele Pasotti, Nicoletta Romanoff, nel 2003 volto di Ricordati di Me per Gabriele Muccino, ha duramente attaccato l'amministrazione capitolina, visti i rifiuti che imperversano in strada da tanto, troppo tempo. Instagram Stories ormai a cadenza quotidiana, per la Romanoff, tutte o quasi centrate sul degrado Romano.“Noi non possiamo passare, perché il passeggino non ci passa. La situazione è questa, mi fa schifo, schifo, ...

Rifiuti - emergenza igienica : Roma ha solo quattro mesi per salvarsi : Sui Rifiuti ieri pomeriggio c?è stata una durissima contestazione alla sindaca Raggi che parlava della crisi di Ama: le minoranze (Pd, Fdi e l?ex M5S Grancio) hanno abbandonato...

Caos Rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Roma tra Rifiuti e proteste. In Consiglio comunale scontro Raggi-opposizioni : "Dimettiti" : A due giorni dall'addio del cda di Ama, la sindaca ammette: per evitare l'emergenza spazzatura bisogna scavalcare le feste, poi costruire un "ciclo integrato" e "spingere sulla differenziata". Ma intanto scatta il pre-allarme sanitario. Preoccupazione per il 25 ottobre quando...

Roma affoga nei Rifiuti I medici : "Scuole chiuse" : Fabrizio De Feo Per l'ordine o si trova un rimedio rapido al caos in strada o scatta l'emergenza sanitaria Roma «Valutare la chiusura delle scuole, si rischia l'emergenza sanitaria». È una analisi impietosa, un atto d'accusa e un invito imperativo a porre rimedio a una emergenza che non riguarda più soltanto il decoro, ma la salute stessa dei suoi cittadini quello che viene lanciato dai medici e dai presidi della Capitale. «Il caos ...