Rifiuti : emergenza Bellolampo - Rap ‘analisi in regola - non ci sono più scuse’ : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – I Rifiuti di Bellolampo sono in regola. Le analisi effettuate questa mattina, alla presenza di Oikos e Sicula Trasporti, sulla frazione secca presente nei piazzali della discarica di Palermo avrebbero accertato una presenza di organico molto al di sotto del limite del 15% fissato dalla normativa, attestandosi al 9,02 %.“Per l’ennesima volta le analisi prodotte sulla frazione secca del rifiuto ...

Rifiuti : emergenza Palermo - Uil 'serve intervento Protezione civile' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "La città di Palermo rischia di diventare una vera e propria discarica a cielo aperto. Da troppo tempo assistiamo ad un inutile passaggio di responsabilità tra Regione e Comune mentre i Rifiuti invadono le strade. E’ necessario chiedere l’intervento del governo nazional

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Cisl 'Roma nomini un commissario' (2) : (AdnKronos) - "Non si può più tollerare il rimpallo di responsabilità - aggiunge il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - i cittadini invocano servizi adeguati e di non vedere più la propria città sporca. Da molto tempo chiediamo unitariamente sul fronte della gestione delle p

Rifiuti : emergenza Bellolampo - Cisl 'Roma nomini un commissario' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "C’è sempre amarezza quando si giunge a invocare l’aiuto del governo nazionale per risolvere le incompiute della politica siciliana, ma il rischio che ancora una volta a pagare siano solo i lavoratori della Rap e la città di Palermo oggi è concreto. Il Ministro dell’Amb

Emergenza Rifiuti a Roma - Flavia Vento si appella a Salvini : Aiutaci tu : La situazione rifiuti a Roma peggiora con il passare dei giorni. Lo sa benissimo Flavia Vento, che sul proprio profilo Twitter ha lanciato l'allarme rivolgendosi direttamente a Matteo Salvini a cui ha chiesto un aiuto: "Vai Matteo, manda a casa Virginia Raggi. Emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati! A Roma tra poco ci sarà la peste. Salviamo il Pianeta". L'attrice italiana già in passato si era appellata al ...

Rifiuti - emergenza igienica : Roma ha solo quattro mesi per salvarsi : Sui Rifiuti ieri pomeriggio c?è stata una durissima contestazione alla sindaca Raggi che parlava della crisi di Ama: le minoranze (Pd, Fdi e l?ex M5S Grancio) hanno abbandonato...

Caos Rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Rifiuti - igienista : “A Roma tutte le premesse per un’emergenza sanitaria” : “Ormai sono mesi che la situazione dei Rifiuti a Roma è in costante emergenza igienica, dal punto di vista del decoro e della raccolta. Temo possa degenerare in emergenza sanitaria, perché le premesse ci sono tutte. Certo, il rischio viene attenuato dalla stagione che è meno calda, ma è sempre possibile una forte proliferazione di batteri, parassiti e animali nei pressi dei cassonetti strabordanti“: lo ha dichiarato ...

Rifiuti in strada - davvero a Roma si rischia l'emergenza sanitaria? : Ricciardi: "Sono mesi che la situazione dei Rifiuti a Roma è in costante emergenza igienica, dal punto di vista del decoro e...

Rifiuti - Omceo Roma : “Si rischia l’emergenza sanitaria - non c’è tempo da perdere” : “A Roma si rischia emergenza sanitaria per i Rifiuti“. E’ l’allarme lanciato da Antonio Magi e Pierluigi Bartoletti, presidente e vice presidente dell’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Roma. “Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d’Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado ...

L'allarme dei medici per i Rifiuti a Roma : "Rischio emergenza sanitaria". I presidi : "Valutare chiusura delle scuole" : All’indomani delle dimissioni del consiglio di amministrazione di Ama, a Roma si rischia l’allarme rifiuti. L’ormai ex amministratore delegato della partecipata del Comune che si occupa di rifiuti, Paolo Longoni, in un’intervista al Messaggero ha sostenuto che tra 15 giorni la capitale “avrà grossi problemi” con la spazzatura. Ma non è il solo a lanciare l’allerta. I medici chiedono di ...

Rifiuti Roma - allarme dei presidi : «Valutare chiusura scuole - rischio emergenza sanitaria» : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei Medici...

Rifiuti a Roma - l’allarme di medici e presidi. «Rischio emergenza sanitaria» : L'Ordine si dice disponibile a fare la sua parte e incontrare i vertici dell'Ama. «Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d'Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali. Non c'è tempo da perdere»