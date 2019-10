Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Ieri sono intervenuto a un convegno sulla gig economy alla sede di via XX Settembre del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze). L’occasione è stata fornita dalla presentazione dei risultati di uno studiointeressante che l’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) sta conducendo assieme al Mef e all’Università La Sapienza di Roma con il patrocinio della Commissione Europea. Lo studio èinteressante e fornisce informazioni di prima mano su questo mondo, ancora ampiamente inesplorato, del lavoro nella gig economy ed è notevole per l’utilizzo di una banca dati estremamente utile che deriva dal merging di diverse banche dati, sia di natura campionaria che amministrativa. Il rapporto si sofferma non solo sui platform workers, ma anche sul lavoro precario. Non vi annoio con i dettagli e rimando quanti fossero interessati a saperne di più al ...

Cascavel47 : Rider, a quali pensioni potranno ambire? La mia risposta è molto semplice - ilfattoblog : Rider, a quali pensioni potranno ambire? La mia risposta è molto semplice - TutteLeNotizie : Rider, a quali pensioni potranno ambire? La mia risposta è molto semplice -