Ricette antispreco | la sfida su Instagram delle Nazioni Unite

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Impara dagli sbagliControlla la scadenzaFai attenzione alle etichetteLa confezione riciclabilePreferisci il biologicoPiccoli accorgimenti...che fanno la differenzaUtilizza gli avanzi in maniera creativaProgrammi contro lo spreco alimentarePranzo(avanzo)Ricicla gli avanziSe la smettessimo di consumare più di quello che ci serve, comprando e mangiando il giusto, e non buttassimo via quello che consideriamo «scarto», nel mondo ci sarebbe cibo per tutti e non dovremmo coltivare in modo intensivo (unacause del riscaldamento globale). Ad oggi non è così: un terzo dei 4 miliardi di tonnellate di cibo prodotti ogni anno viene sprecato, causando all’economia globale una perdita di quasi 1 trilione di dollari. Un recente studio condotto dal World Resources Institute ha sottolineato che dimezzare il tasso di spreco alimentare sarebbe un’importante strategia per uno sviluppo ...

macro_cultura : I consigli e le ricette #antispreco -