Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Protagonista di un interessante show matchESL Vodafone Arena, allestita all’interno del padiglione esports della, Riccardo “” Romiti è uno dei volti più conosciuti del circuito mondiale diII, l’RTS di Blizzard, nonostante sia solamentesua seconda stagione da professionista, la prima a cui ha potuto prendere parte fin dall’inizio. A seguito del match vinto contro il tedesco Showtime, ci siamo seduti con iltoscano per una breve intervista sul suo ultimo anno competitivo, sulla sua preparazione in vista del mondiale in partenza il 24 Ottobre, sul rapporto con la famiglia e sulla sua vita al di fuori diII. Fonte immagini di gioco: ESL Italia / ProGaming L'articoloildiIIla sua esperienza da professionista proviene da Il Fatto ...

Noovyis : (Reynor, alla Milan Games Week il 17enne campione di Starcraft II racconta la sua esperienza da professionista) Pl… - Cascavel47 : Reynor, alla Milan Games Week il 17enne campione di Starcraft II racconta la sua esperienza da professionista… -