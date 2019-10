Regina Baresi | il cuore nel pallone

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Peril calcio è una questione di famiglia: figlia e nipote di due campionissimi dei Mondiali ‘82, Giuseppe e Franco, gioca con le neroazzurre. Promosse in Serie A, sono allenate da Attilio Sorbi, che l’estate scorsa era al fianco delle Azzurre ai Mondiali in qualità di assistente-allenatore «I pregiudizi sono una brutta bestia. Fanno male, allontanano dalla felicità. A me, per esempio, hanno tenuto lontana dal primo amore per dodici anni. I primi della mia vita. Un’eternità. Volevo solo calciare unperché appunto lo amavo, e sapevo di amarlo, da sempre. Sarà l’aria che si respirava a casa, sarà che mio zio è uno dei difensori più forti di tutti i tempi e mio papà una delle bandiere dell’Inter, sarà che tutte le domeniche andavo a San Siro, prima a vedere mio padre ...

