Rally del Marocco 2019 | Fernando Alonso chiude 27° | “Ottima esperienza | non so se faremo

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)ha concluso ildelal 27esimo posto assoluto. La primadello spagnolo nei raid non è stata delle migliori, il risultato del due volte Campione del Mondo di Formula Uno è stato inficiato dalle 70 ore di penalità accumulate nella terza tappa quando aveva rotto una sospensione dopo essere finito in un fosso che a suo dire non era segnalato nel road-book. L’asturiano si era presentato in Africa per prendere confidenza con questa tipologia di gare in vista della Dakar che andrà in scena tra tre mesi in Arabia Saudita. L’alfiere della Toyota, ottavo nella tappa conclusiva, ha commentato la sua prestazione archiviandola come un’di maturazione: “Sono soddisfatto del tempo e della posizione odierna e anche di aver finito ildel, per di più al primo tentativo. Questo è uno dei-raid più difficili del ...

