Questo governo durerà fino a fine legislatura | dice il ministro D' Incà

Fonte : agi

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “In un mese abbiamo tagliato i parlamentari e evitato l'aumento dell'Iva: mi pare si stia lavorando bene. Sono estremamente fiducioso,. E possiamo già fare altri passi”. In un'intervista al Corriere della Sera ilper i rapporti con il Parlamento Federico D'(M5s) si dichiara soddisfatto del voto sul taglio dei parlamentari, provvedimento in cui, sottolinea, “il gruppo del M5S è stato unito”. Per D', tuttavia, ci sono tre gradi per valutare questa legge che in primo luogo “dà efficienza alla nostra democrazia con un numero ridotto di deputati e senatori”, poi “permette di valorizzare di più il ruolo del parlamentare” e, in, “permette una riduzione dei costi, un buon risparmio nel lungo periodo”, ultimo punto, “ma non meno importante”il. D'non teme squilibri di rappresentanza che ...

matteosalvinimi : #Salvini: ho promesso di tagliare le tasse per rilanciare l’economia di questo Paese. Non me lo lasciavano fare. Ho… - La7tv : #ottoemezzo @VittorioSgarbi ribadisce di considerare il #taglioparlamentari uno stupro da parte di 211 nominati: 'H… - NicolaPorro : Dramma umano a #Lampedusa (con i #portiaperti). Più è viva Italia Viva di #Renzi, più pare morto questo governo.… -